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    Oppo kendi işlemcisini üretme hayalini terk ediyor

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Oppo, önemli bir karar açıkladı. Geçtiğimiz aylarda kendi işlemcilerini üretmeye hazırlayan firma, bu hayalinden vazgeçti.
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    Oppo kendi işlemcilerini üretmekten vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Apple, Samsung ve Google gibi şirketlerin kendi çip setlerine geçmesi geride kalan birçok akıllı telefon üreticisini de bu yola itmişti. Bu firmalardan birçoğu kendi işlemcilerini üretmeyi denese de hiçbiri beklendiği gibi başarılı olamadı. Görünüşe göre Oppo da bu listeye girecek.

    Oppo işlemci pazarına girmekten vazgeçti

    Geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan iddialar, Oppo’nun kendi işlemci bölümünü kurduğunu belirtmişti. Zeku adı verilen proje için binlerce mühendis işe alan Oppo, bu bölümün ilk işlemcisini 2024’te kullanmayı planlıyordu ancak görünüşe göre firma, bu projeyi iptal etti.

    South China Morning Post’un haberine göre Oppo, kendi işlemcilerini üretmekten vazgeçmiş ve şirket içerisindeki “Zeku” bölümünü kapatmaya karar vermiş. Firma, bu kararın oldukça zor verildiğini ve küresel ekonomik gerilemenin bu kararda etkisinin olduğunu belirtti. Oppo’nun Zeku projesi başarılı olsaydı muhtemelen Samsung Foundry veya TSMC için önemli bir müşteri olacaktı ancak maalesef proje gerçekleşemedi ve Çin’in dışarıya bağımlı olmama hayalleri bir adım daha gerilemiş oldu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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