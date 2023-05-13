Oppo kendi işlemcisini üretme hayalini terk ediyor

Tam Boyutta Gör Apple, Samsung ve Google gibi şirketlerin kendi çip setlerine geçmesi geride kalan birçok akıllı telefon üreticisini de bu yola itmişti. Bu firmalardan birçoğu kendi işlemcilerini üretmeyi denese de hiçbiri beklendiği gibi başarılı olamadı. Görünüşe göre Oppo da bu listeye girecek.

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Oppo işlemci pazarına girmekten vazgeçti

Geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan iddialar, Oppo’nun kendi işlemci bölümünü kurduğunu belirtmişti. Zeku adı verilen proje için binlerce mühendis işe alan Oppo, bu bölümün ilk işlemcisini 2024’te kullanmayı planlıyordu ancak görünüşe göre firma, bu projeyi iptal etti.

South China Morning Post’un haberine göre Oppo, kendi işlemcilerini üretmekten vazgeçmiş ve şirket içerisindeki “Zeku” bölümünü kapatmaya karar vermiş. Firma, bu kararın oldukça zor verildiğini ve küresel ekonomik gerilemenin bu kararda etkisinin olduğunu belirtti. Oppo’nun Zeku projesi başarılı olsaydı muhtemelen Samsung Foundry veya TSMC için önemli bir müşteri olacaktı ancak maalesef proje gerçekleşemedi ve Çin’in dışarıya bağımlı olmama hayalleri bir adım daha gerilemiş oldu.

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Oppo kendi işlemcilerini üretmekten vazgeçti