Realme Narzo N53'ün özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme Narzo N53'ün beklenen özellikleri:
Realme, ikinci Narzo N serisi akıllı telefonunu Narzo N53'ün 7,49 mm kalınlık ile şirket tarafından üretilen en ince telefon olacağını açıkladı. Feather Black ve Feather Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, ne yazık ki 5G'yi desteklemeyecek.
4 GB RAM ve 64 GB depolama ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere iki farklı depolama yapılandırması ile piyasaya sürülecek cihazın depolama genişletmesi için microSD kart yuvasına sahip olması oldukça muhtemel. Ayrıca cihazın sanal RAM desteğine de sahip olması bekleniyor. Böylece cihaz, fiziksel RAM ve sanal RAM ile birlikte 16 GB'a kadar dinamik RAM'e sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.