Realme Narzo N53'ün özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Realme geçtiğimiz ay Narzo N55'i piyasaya sürmüştü. Narzo N serisini genişletmeye hazırlanan şirket, şimdilerde serinin ikinci telefonu olacak Narzo N53'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Realme, 18 Mayıs'ta piyasya sürülecek cihazın bazı özelliklerini onayladı.

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İşte Realme Narzo N53'ün beklenen özellikleri:

Realme, ikinci Narzo N serisi akıllı telefonunu Narzo N53'ün 7,49 mm kalınlık ile şirket tarafından üretilen en ince telefon olacağını açıkladı. Feather Black ve Feather Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, ne yazık ki 5G'yi desteklemeyecek.

Tam Boyutta Gör 33W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 34 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olacak. Cihazın arka tarafında ise 50 MP'lik ana kameranın ev sahipliği yaptığı çift kamera kurulumundan ve bir LED flaştan oluşan kare şeklinde bir kamera modülü yer alacak.

4 GB RAM ve 64 GB depolama ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere iki farklı depolama yapılandırması ile piyasaya sürülecek cihazın depolama genişletmesi için microSD kart yuvasına sahip olması oldukça muhtemel. Ayrıca cihazın sanal RAM desteğine de sahip olması bekleniyor. Böylece cihaz, fiziksel RAM ve sanal RAM ile birlikte 16 GB'a kadar dinamik RAM'e sahip olacak.

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