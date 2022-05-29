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    Anlık Bildirim

    Oppo Pad Air, Reno 8 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek

    Oppo'nun yeni tablet modeli Oppo Pad Air yakında karşımızda olacak. Sızıntılara göre Oppo Pad Air, Hindistan'da Oppo Reno 8 ailesi ile birlikte piyasaya sürülecek.
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    Oppo Pad Air, Reno 8 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek
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    Oppo'nun beklenen tablet modeli Oppo Pad Air çok yakında karşımızda. Bugün gelen sızıntılar Oppo Pad Air'in tanıtım tarihi hakkında detaylar taşıyor. Gelin Oppo Pad Air'in tanıtım tarihine ve özelliklerine göz atalım.

    Oppo Pad Air, Haziran'da satışta olacak

    Oppo 5G teknolojisi ile dikkat çeken Oppo Pad'den sonra şimdi de Oppo Pad Air modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Yakın bir tarihte tanıtılacağını bildiğimiz Oppo Pad Air hakkında bugün 91mobiles tarafından bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Oppo Pad Air Hindistan'da Haziran ayı başında tanıtılacak. Oppo Reno 8'in de ülkede bu tarihte satılacağını düşünürsek iki modelin aynı anda piyasaya sürülmesi muhtemel.

    Oppo Pad Air, Reno 8 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek

    Öte yandan Oppo Pad Air'in sızdırılan özelliklerine bakacak olursak bizleri ilk olarak 10,36 inç büyüklüğündeki LCD ekran karşılıyor. 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunan bu ekran üzerinde 5MP'lik bir ön kamera taşıyor. Arka tarafta 8MP'lik bir arka kamera bulunurken, cihaz gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile gelen Oppo Pad Air, 64GB ve 128GB depolama seçeneklerine de sahip olacak.

    7100mAh batarya, 18W hızlı şarj desteği, dört hoparlör, Android 12 tabanlı ColorOS 12 UI gibi özelliklere de sahip olacak olan Oppo Pad Air 194 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca siyah ve gümüş renk seçenekleri ile satılacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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