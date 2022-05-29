Tam Boyutta Gör

Oppo'nun beklenen tablet modeli Oppo Pad Air çok yakında karşımızda. Bugün gelen sızıntılar Oppo Pad Air'in tanıtım tarihi hakkında detaylar taşıyor. Gelin Oppo Pad Air'in tanıtım tarihine ve özelliklerine göz atalım.

Oppo A57 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Oppo Pad Air, Haziran'da satışta olacak

Oppo 5G teknolojisi ile dikkat çeken Oppo Pad'den sonra şimdi de Oppo Pad Air modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Yakın bir tarihte tanıtılacağını bildiğimiz Oppo Pad Air hakkında bugün 91mobiles tarafından bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Oppo Pad Air Hindistan'da Haziran ayı başında tanıtılacak. Oppo Reno 8'in de ülkede bu tarihte satılacağını düşünürsek iki modelin aynı anda piyasaya sürülmesi muhtemel.

Öte yandan Oppo Pad Air'in sızdırılan özelliklerine bakacak olursak bizleri ilk olarak 10,36 inç büyüklüğündeki LCD ekran karşılıyor. 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunan bu ekran üzerinde 5MP'lik bir ön kamera taşıyor. Arka tarafta 8MP'lik bir arka kamera bulunurken, cihaz gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile gelen Oppo Pad Air, 64GB ve 128GB depolama seçeneklerine de sahip olacak.

7100mAh batarya, 18W hızlı şarj desteği, dört hoparlör, Android 12 tabanlı ColorOS 12 UI gibi özelliklere de sahip olacak olan Oppo Pad Air 194 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca siyah ve gümüş renk seçenekleri ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Oppo Pad Air, Reno 8 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek