Oppo A57 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Oppo A57 4G'yi tanıttı. Helio G35 işletim sistemi ile birlikte gelen A57 4G, gerçekten uygun bir fiyatla satılıyor. Gelin Oppo A57 4G'ye yakından bakalım.
Oppo A57 4G alt segmente hitap ediyor
Oppo'nun yeni akıllı telefonu Oppo A57 4G, başta da dediğimiz gibi içerisinde Helio G35 yonga setini barındırıyor. 3GB RAM bellek ve 64GB depolama ile birlikte gelen cihaz, ön tarafında HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran taşıyor. 6,56 inç büyüklüğündeki bu ekran 60Hz yenileme hızı sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, 33W hızlı şarj desteği de sunuyor. Ayrıca üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 13MP'lik bir ana kameraya yer veren Oppo A57 4G, bu kameranın yanında 2MP'lik bir derinlik sensörüne de yer veriyor. Yan tarafında parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, IP54, USB-C, 3.5mm jak girişi ve Dirac 3.0 gibi özelliklere de sahip. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemi ile çalışan Oppo A57 4G, siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Fiyatı ise tam 160 Dolar.
Oppo A57 4G özellikleri
- Ekran: 6,56 inç, 60Hz, LCD, HD+
- İşlemci: Helio G35
- RAM: 3GB
- Depolama: 64GB
- Ön kamera: 8MP
- Arka kamera: 13MP + 2MP
- Batarya: 5000mAh, 33W hızlı şarj desteği
- İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1
- Fiyat: 160 Dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.