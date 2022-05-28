Oppo uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Oppo A57 4G'yi tanıttı. Helio G35 işletim sistemi ile birlikte gelen A57 4G, gerçekten uygun bir fiyatla satılıyor. Gelin Oppo A57 4G'ye yakından bakalım.

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Oppo A57 4G alt segmente hitap ediyor

Oppo'nun yeni akıllı telefonu Oppo A57 4G, başta da dediğimiz gibi içerisinde Helio G35 yonga setini barındırıyor. 3GB RAM bellek ve 64GB depolama ile birlikte gelen cihaz, ön tarafında HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran taşıyor. 6,56 inç büyüklüğündeki bu ekran 60Hz yenileme hızı sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, 33W hızlı şarj desteği de sunuyor. Ayrıca üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.

Tam Boyutta Gör

Arka tarafında 13MP'lik bir ana kameraya yer veren Oppo A57 4G, bu kameranın yanında 2MP'lik bir derinlik sensörüne de yer veriyor. Yan tarafında parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, IP54, USB-C, 3.5mm jak girişi ve Dirac 3.0 gibi özelliklere de sahip. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemi ile çalışan Oppo A57 4G, siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Fiyatı ise tam 160 Dolar.

Oppo A57 4G özellikleri

Ekran: 6,56 inç, 60Hz, LCD, HD+

6,56 inç, 60Hz, LCD, HD+ İşlemci: Helio G35

Helio G35 RAM: 3GB

3GB Depolama: 64GB

64GB Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 13MP + 2MP

13MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 33W hızlı şarj desteği

5000mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 Fiyat: 160 Dolar

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Oppo A57 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı