Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir

Oppo Reno 11 serisi, Aralık ayının başlarında piyasaya sürülebilir
Yeni bir sızıntıya göre OnePlus 12'nin Kasım ayı başlarında Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak OnePlus ve BOE'nin OnePlus 12 ve Ace 3 için Oriental Screen'e ilişkin son duyurusuyla bağlantılı olabilecek ekranla ilgili bir gelişme nedeniyle lansman aynı ayın sonlarına ertelendi. Bu sızıntıda ayrıca, başlangıçta 23 Kasım'da tanıtılması planlanan Reno 11 serisinin Aralık ayı başlarında piyasaya sürülmesi için yeniden planlandığı da belirtildi.
Reno 11 Pro'nun ise 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 3.1 depolama ve 80W şarjlı 4.700mAh bataryadan güç alacak cihaz ayrıca 50 megapiksel OIS'li IMX890, 8 megapiksel IMX355, ultra geniş sensör ve 32 megapiksel IMX709, telefotodan oluşan üçlü kamera ünitesi ile kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.