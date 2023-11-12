Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir

    Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Oppo, lansman tarihini ertelemiş olabilir. 23 Kasım'da tanıtılması beklenen seri, yeni bir sızıntıya göre Aralık ayında piyasaya sürülebilir. 
    Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir
    Teknoloji devlerinden Oppo, bir süredir Reno 11 ve 11 Pro'dan oluşan yeni serisi Reno 11 üzerinde çalışıyor. Daha önceki sızdırılan raporlar serinin 23 Kasım'da piyasaya sürülebileceği yönündeydi. Ancak yeni bir sızıntı, bazı teknik sebeplerle serinin tanıtımının ertelenmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

    Oppo Reno 11 serisi, Aralık ayının başlarında piyasaya sürülebilir

    Yeni bir sızıntıya göre OnePlus 12'nin Kasım ayı başlarında Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak OnePlus ve BOE'nin OnePlus 12 ve Ace 3 için Oriental Screen'e ilişkin son duyurusuyla bağlantılı olabilecek ekranla ilgili bir gelişme nedeniyle lansman aynı ayın sonlarına ertelendi. Bu sızıntıda ayrıca, başlangıçta 23 Kasım'da tanıtılması planlanan Reno 11 serisinin Aralık ayı başlarında piyasaya sürülmesi için yeniden planlandığı da belirtildi.

    Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Cihazların teknik özelliklerine değinecek olursak Reno 11'in, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED panele sahip olması bekleniyor. Dimensity 8200 ve 67W hızlı şarjı destekleyen 4.800mAh bataryadan güç alacak cihazın ayrıca LYT600 ana kamera, IMX355 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı IMX709 32 megapiksel telefotodan oluşan bir arka kamera kurulumuyla kutudan çıkması bekleniyor.

    Reno 11 Pro'nun ise 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 3.1 depolama ve 80W şarjlı 4.700mAh bataryadan güç alacak cihaz ayrıca 50 megapiksel OIS'li IMX890, 8 megapiksel IMX355, ultra geniş sensör ve 32 megapiksel IMX709, telefotodan oluşan üçlü kamera ünitesi ile kutudan çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuba trv 350 yorum raid sinek ilacı arı öldürürmü öğlen yoğurt yedim akşam balık araba klima suyu nereden akar toshiba ısı pompası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız