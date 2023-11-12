Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir

Teknoloji devlerinden Oppo, bir süredir Reno 11 ve 11 Pro'dan oluşan yeni serisi Reno 11 üzerinde çalışıyor. Daha önceki sızdırılan raporlar serinin 23 Kasım'da piyasaya sürülebileceği yönündeydi. Ancak yeni bir sızıntı, bazı teknik sebeplerle serinin tanıtımının ertelenmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

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Oppo Reno 11 serisi, Aralık ayının başlarında piyasaya sürülebilir

Yeni bir sızıntıya göre OnePlus 12'nin Kasım ayı başlarında Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak OnePlus ve BOE'nin OnePlus 12 ve Ace 3 için Oriental Screen'e ilişkin son duyurusuyla bağlantılı olabilecek ekranla ilgili bir gelişme nedeniyle lansman aynı ayın sonlarına ertelendi. Bu sızıntıda ayrıca, başlangıçta 23 Kasım'da tanıtılması planlanan Reno 11 serisinin Aralık ayı başlarında piyasaya sürülmesi için yeniden planlandığı da belirtildi.

Tam Boyutta Gör Cihazların teknik özelliklerine değinecek olursak Reno 11'in, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED panele sahip olması bekleniyor. Dimensity 8200 ve 67W hızlı şarjı destekleyen 4.800mAh bataryadan güç alacak cihazın ayrıca LYT600 ana kamera, IMX355 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı IMX709 32 megapiksel telefotodan oluşan bir arka kamera kurulumuyla kutudan çıkması bekleniyor.

Reno 11 Pro'nun ise 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 3.1 depolama ve 80W şarjlı 4.700mAh bataryadan güç alacak cihaz ayrıca 50 megapiksel OIS'li IMX890, 8 megapiksel IMX355, ultra geniş sensör ve 32 megapiksel IMX709, telefotodan oluşan üçlü kamera ünitesi ile kutudan çıkacak.

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