Oppo Reno 11, ultra dayanıklı batarya ile geliyor: -20 derece soğukta şarj!

Tam Boyutta Gör Reno 11 serisi ultra dayanıklı bataryaya sahip olmak dışında 4 yıl ücretsiz batarya değişim programı ile gelecek. Oppo, dört yıl pil değişim planını ilk olarak A2 Pro 5G modelinde sunmuştu. Satın alma tarihinden itibaren 4 yıl içinde pil sağlığının %80’in altına düşmesi durumunda marka, ücretsiz olarak batarya değişim hizmeti sunuyor. Şimdi bu plan Reno 11 ailesi için de uygulanacak.

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Reno 11 & Reno 11 Pro beklenen özellikleri

Reno 11 serisinin 80w şarjı destekleyeceği de doğrulandı. Daha önce, düz modelin 67w şarj, Pro modelin 80w şarjı destekleyeceği ortaya atılmıştı. Telefonların -20 derece soğukta, 48 derece sıcakta şarjı sürdüreceği doğrulandı.

Reno 11 serisi, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile gelecek ve bellek kayıpsız sıkıştırma desteğiyle kullanıcıların depolama alanından 45GB’a kadar tasarruf etmelerine olanak tanıyacak. Son olarak, Reno 11 modelinde MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisi, Reno 11 Pro’da Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci bulunacak.

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Oppo Reno 11, ultra dayanıklı batarya ile geliyor