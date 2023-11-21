Oppo Reno 11, ultra dayanıklı batarya ile geliyor: -20 derece soğukta şarj!

Reno 11 & Reno 11 Pro beklenen özellikleri
Reno 11 serisinin 80w şarjı destekleyeceği de doğrulandı. Daha önce, düz modelin 67w şarj, Pro modelin 80w şarjı destekleyeceği ortaya atılmıştı. Telefonların -20 derece soğukta, 48 derece sıcakta şarjı sürdüreceği doğrulandı.
Reno 11 serisi, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile gelecek ve bellek kayıpsız sıkıştırma desteğiyle kullanıcıların depolama alanından 45GB’a kadar tasarruf etmelerine olanak tanıyacak. Son olarak, Reno 11 modelinde MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisi, Reno 11 Pro’da Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.