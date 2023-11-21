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    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 11, ultra dayanıklı batarya ile geliyor: -20 derece soğukta şarj!

    Oppo, Reno 11 ve Reno 11 Pro'yu yakında tanıtacak. Lansman öncesinde telefonların batarya özellikleri ortaya çıktı. Telefonlar, aşırı sıcak ve soğukta şarjı sürdürecek şekilde tasarlanmış.
    oppo reno 11 serisi batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Reno 11 serisi ultra dayanıklı bataryaya sahip olmak dışında 4 yıl ücretsiz batarya değişim programı ile gelecek. Oppo, dört yıl pil değişim planını ilk olarak A2 Pro 5G modelinde sunmuştu. Satın alma tarihinden itibaren 4 yıl içinde pil sağlığının %80’in altına düşmesi durumunda marka, ücretsiz olarak batarya değişim hizmeti sunuyor. Şimdi bu plan Reno 11 ailesi için de uygulanacak.

    Reno 11 & Reno 11 Pro beklenen özellikleri

    Reno 11 serisinin 80w şarjı destekleyeceği de doğrulandı. Daha önce, düz modelin 67w şarj, Pro modelin 80w şarjı destekleyeceği ortaya atılmıştı. Telefonların -20 derece soğukta, 48 derece sıcakta şarjı sürdüreceği doğrulandı.

    Reno 11 serisi, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile gelecek ve bellek kayıpsız sıkıştırma desteğiyle kullanıcıların depolama alanından 45GB’a kadar tasarruf etmelerine olanak tanıyacak. Son olarak, Reno 11 modelinde MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisi, Reno 11 Pro’da Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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