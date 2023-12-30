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    Oppo Reno 11 serisinin küresel lansman tarihi sızdırıldı

    Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre teknoloji devlerinden Oppo, Reno 11 serisini 11 Ocak'ta küresel pazarlarda piyasaya sürecek. İşte Reno 11 ve Reno 11 Pro'da oluşan serinin detayları:
    Oppo Reno 11 serisinin küresel lansman tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz Kasım ayında Reno 11 ve Reno 11 Pro'dan oluşan serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Şimdilerde küresel pazarlarda da Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, ortaya çıkan raporlara göre cihazlarda bazı değişiklikler yapabilir.

    Oppo Reno 11 serisi, 11 Ocak'ta küresel pazarlarda piyasaya sürülebilir

    Çin'de piyasaya sürülen Reno 11, MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta. Ancak Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre küresel pazarlara sunulacak versiyon, MediaTek Dimensity 1080 çipiyle donatılacak. İşlemcideki bu değişiklik, biraz hayal kırıklılığı yaratabilir. Zira Çin versiyonundaki Dimensity 8200, hem CPU hem de GPU testlerinde Dimensity 1080'den önemli ölçüde daha iyi performans göstermekte.

    Yapılan paylaşımda Reno 11 Pro'nun ise Dimensity 8200 veya Snapdragon 8+ Gen 1 çipine sahip olabileceğini ve her ikisinin de 80W hızlı şarjla geleceği belirtilmekte. Son olarak paylaşıma göre 32 MP telefoto kameraya sahip olacak her iki cihaz da kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü başlatacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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