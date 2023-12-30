Oppo Reno 11 serisinin küresel lansman tarihi sızdırıldı

Oppo Reno 11 serisi, 11 Ocak'ta küresel pazarlarda piyasaya sürülebilir
Çin'de piyasaya sürülen Reno 11, MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta. Ancak Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre küresel pazarlara sunulacak versiyon, MediaTek Dimensity 1080 çipiyle donatılacak. İşlemcideki bu değişiklik, biraz hayal kırıklılığı yaratabilir. Zira Çin versiyonundaki Dimensity 8200, hem CPU hem de GPU testlerinde Dimensity 1080'den önemli ölçüde daha iyi performans göstermekte.
Yapılan paylaşımda Reno 11 Pro'nun ise Dimensity 8200 veya Snapdragon 8+ Gen 1 çipine sahip olabileceğini ve her ikisinin de 80W hızlı şarjla geleceği belirtilmekte. Son olarak paylaşıma göre 32 MP telefoto kameraya sahip olacak her iki cihaz da kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü başlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.