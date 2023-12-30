Tam Boyutta Gör Oppo, geçtiğimiz Kasım ayında Reno 11 ve Reno 11 Pro'dan oluşan serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Şimdilerde küresel pazarlarda da Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, ortaya çıkan raporlara göre cihazlarda bazı değişiklikler yapabilir.

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Oppo Reno 11 serisi, 11 Ocak'ta küresel pazarlarda piyasaya sürülebilir

Çin'de piyasaya sürülen Reno 11, MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta. Ancak Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre küresel pazarlara sunulacak versiyon, MediaTek Dimensity 1080 çipiyle donatılacak. İşlemcideki bu değişiklik, biraz hayal kırıklılığı yaratabilir. Zira Çin versiyonundaki Dimensity 8200, hem CPU hem de GPU testlerinde Dimensity 1080'den önemli ölçüde daha iyi performans göstermekte.

Yapılan paylaşımda Reno 11 Pro'nun ise Dimensity 8200 veya Snapdragon 8+ Gen 1 çipine sahip olabileceğini ve her ikisinin de 80W hızlı şarjla geleceği belirtilmekte. Son olarak paylaşıma göre 32 MP telefoto kameraya sahip olacak her iki cihaz da kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü başlatacak.

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Oppo Reno 11 serisinin küresel lansman tarihi sızdırıldı