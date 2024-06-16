Oppo Reno 12F, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Oppo, şimdilerde yeni serisi Reno 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Reno 12, Reno 12 Pro ve Reno 12F'ten oluşması beklenen serinin lansman tarihi ise yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Ayrıca seriden Reno 12F, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi ve böylece cihazın önemli özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Oppo Reno 12F'nin beklenen özellikleri:

18 Haziran'da küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Reno 12 serisinden k6835v2_64 model numarasına sahip Oppo Reno 12F 5G, Geekbench 6 kıyaslama testinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli turlarında sırasıyla 677 ve 1415 puan aldı. Listeye göre sekiz çekirdekli bir işlemciye ve Mali G57 GPU'ya sahip olacak cihazın işlem birimi ise iki performans çekirdeği (2,40 GHz'de) ve altı verimlilik çekirdeği (2,0 GHz'de) içerecek. Bu özelliklerden yola çıkarak cihazın MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesi ayrıca cihazın 8 GB RAM'e sahip olacağını ve kutudan Android 14'ü başlatacak şekilde çıkacağını da ortaya koymakta. Cihazın önceden aldığı sertifikalara göreyse cihaz, 45W SuperVOOC şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan güç alacak.

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