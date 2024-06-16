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    Oppo Reno 12F, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    18 Haziran'da piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno 12 serisinden Reno 12F 5G, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. Cihazın önemli özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Oppo Reno 12F, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Oppo, şimdilerde yeni serisi Reno 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Reno 12, Reno 12 Pro ve Reno 12F'ten oluşması beklenen serinin lansman tarihi ise yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Ayrıca seriden Reno 12F, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi ve böylece cihazın önemli özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Oppo Reno 12F'nin beklenen özellikleri:

    18 Haziran'da küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Reno 12 serisinden k6835v2_64 model numarasına sahip Oppo Reno 12F 5G, Geekbench 6 kıyaslama testinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli turlarında sırasıyla 677 ve 1415 puan aldı. Listeye göre sekiz çekirdekli bir işlemciye ve Mali G57 GPU'ya sahip olacak cihazın işlem birimi ise iki performans çekirdeği (2,40 GHz'de) ve altı verimlilik çekirdeği (2,0 GHz'de) içerecek. Bu özelliklerden yola çıkarak cihazın MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.

    Oppo Reno 12F, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geekbench listesi ayrıca cihazın 8 GB RAM'e sahip olacağını ve kutudan Android 14'ü başlatacak şekilde çıkacağını da ortaya koymakta. Cihazın önceden aldığı sertifikalara göreyse cihaz, 45W SuperVOOC şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan güç alacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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