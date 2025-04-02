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    Reno 14 serisi tanıtım öncesi sızdı: Yeni tasarım ve amiral gemisi kameralar

    Oppo, yeni Reno 14 serisiyle tasarımda köklü değişikliklere hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre seride düz ekran, metal çerçeve ve periskop telefoto kamera gibi dikkat çekici yenilikler yer alacak.

    Reno 14 serisi tanıtım öncesi sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni Reno 14 serisiyle birlikte tasarım çizgisini baştan sona yeniliyor. Güvenilir kaynaklara göre seride bu kez kavisli ekran yerine düz bir panel tercih edilecek. Bu değişim yalnızca görsel değil, aynı zamanda kullanım açısından da ciddi bir fark yaratacak gibi görünüyor. Son dönemde düz ekranın yeniden popülerlik kazanması da Oppo’nun bu kararını destekliyor.

    Cihazın dış tasarımı kadar iç donanımı da dikkat çekici. Metal çerçeveyle güçlendirilen gövde, hem sağlamlık hem de premium hissiyat açısından iddialı. Seride yer alacak periskop telefoto kameraysa, bu sınıfta nadir görülen bir hamle olarak öne çıkıyor. Ayrıca suya ve toza karşı tam koruma sağlayacak bir yapıyla gelmesi bekleniyor. Bu da IP68 ya da IP69 sertifikasına sahip olabileceği anlamına geliyor.

    Serinin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Reno 14 ve Reno 14 Pro olmak üzere iki modelle gelmesi beklenen telefonların, fiyat anlamında da seleflerini aratmayacağı ifade ediliyor. Reno 13 serisi yaklaşık 375 dolardan başlamış, Pro versiyon ise 460 dolara kadar çıkmıştı. Yeni modellerin de benzer bir fiyat aralığında olacağı tahmin ediliyor.

    Henüz donanım detayları netleşmemiş olsa da, Reno 14 Pro’nun önceki modelde yer alan MediaTek Dimensity 8350 işlemciden daha güçlü bir platformla gelmesi olası. Daha büyük batarya, hızlı şarj desteği ve yüksek yenileme hızına sahip ekran gibi özelliklerin korunması bekleniyor. Oppo, bu seride orta-üst segment kullanıcıları hedef alırken, premium deneyim sunmayı da ihmal etmeyecek gibi görünüyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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