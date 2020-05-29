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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 4 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Oppo çok yakında Reno 4 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Çinli şirket merakla beklenen Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun lansman tarihini duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 4 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Çinli teknoloji devi Oppo, yeni Reno 4 akıllı telefon serisinin lansman tarihini açıkladı. Resmi teaser'a göre cihazlar 5 Haziran tarihinde tanıtılacak.

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    Seri kapsamında Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro olmak üzere iki akıllı telefon duyurulacak. Yeni modellerin şık tasarım ve 65 watt hızlı şarj teknolojisiyle gelmeleri bekleniyor.

    Oppo Reno 4 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Seriye, Snapdragon 765G güç verecek

    Sızıntılara göre her iki model de gücünü Snapdragon 765G platformundan alacak. Aynı zamanda 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceklerini belirtelim.

    Pro modeli 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç ekran taşıyacak. Standart versiyonda ise .4 inç boyutunda fakat 60 Hz'lik bir ekran göreceğiz. 5G destekli Oppo Reno 4 serisiyle ilgili diğer tüm detaylar önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak.



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