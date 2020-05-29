Oppo Reno 4 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Oppo, yeni Reno 4 akıllı telefon serisinin lansman tarihini açıkladı. Resmi teaser'a göre cihazlar 5 Haziran tarihinde tanıtılacak.

Ayrıca Bkz. "Lenovo akıllı ekran olarak kullanılabilen yeni bir tablet çıkardı"

İlginizi Çekebilir

Oppo Find X2, 22 Şubat'ta ezber bozmaya geliyor

Seri kapsamında Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro olmak üzere iki akıllı telefon duyurulacak. Yeni modellerin şık tasarım ve 65 watt hızlı şarj teknolojisiyle gelmeleri bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Seriye, Snapdragon 765G güç verecek

Sızıntılara göre her iki model de gücünü Snapdragon 765G platformundan alacak. Aynı zamanda 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceklerini belirtelim.

Pro modeli 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç ekran taşıyacak. Standart versiyonda ise .4 inç boyutunda fakat 60 Hz'lik bir ekran göreceğiz. 5G destekli Oppo Reno 4 serisiyle ilgili diğer tüm detaylar önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak.

https://www.weibo.com/1710173801/J4850j6lc

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.