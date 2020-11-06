Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu

TENAA veri tabanında iki farklı model numarası ile aynı özelliklere sahip yeni Oppo telefonunun, 2021'in ilk aylarında piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Oppo Reno 5 serisine ait olduğu düşünülüyor.
Orta seviye akıllı telefon pazarı odaklı olması muhtemel Oppo Reno 5, TENAA listesine göre 64MP birincil lense sahip olacak ve 65W hızlı şarj desteği sunacak.İlginizi Çekebilir Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
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Oppo Reno 5 ile ilgili ilk bilgiler
TENAA'da listelenen Oppo Reno 5, 6.43 inç ekrana sahip olacak. Telefonda, 65W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenen 4.200 mAh batarya bulunacak. Oppo Reno 5'te, 64 MP birincil lens yer alacak. Ayrıca cihaz, Android 11 tabanlı ColorOS'un son sürümünü çalıştıracak. Listede daha fazla bilgi bulunmazken son olarak telefonun boyutlara yer verilmiş: 159.1 x 73.4 x 7.9 mm
Weibo'da sızdırılan raporlara göre ise Oppo Reno 5'in, 60 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı olacak. Telefonda, 64 MP birincil lensin yanında detayları bilinmeyen 8 MP'lik bir lens ve iki tane 2 MP'lik sensör bulunacak.
Oppo Reno 5'in, 2.4 GHz saat frekans hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı söyleniyor ve bu yonga setinin 5G destekli bir Mediatek Dimensity 800U olacağı tahmin ediliyor.
https://www.gsmarena.com/new_oppo_phone_leaks_with_64_mp_main_camera_65w_fast_charging-news-46136.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
1 yıl öncenin Reno3 5G versiyonu Dimensity 1000L ile şu an piyasadaki amiral gemileri hariç çoğu cihazı tokatlıyor. Acı olan da bu zaten.
Oppo ve Realme ya kendine çeki düzen verecek ya da bu dönmeyen çarkın bir parçası olmaya devam edecek. Ötesi yok bu durumda.