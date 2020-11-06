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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu

    Oppo Reno 5 TENAA'da listelendi ve bu sayede telefonunun özelliklerine ilk bakışımız sağlanmış oldu. Telefon, TENAA listesine göre 64 MP birincil lens ve 65 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu

    TENAA veri tabanında iki farklı model numarası ile aynı özelliklere sahip yeni Oppo telefonunun, 2021'in ilk aylarında piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Oppo Reno 5 serisine ait olduğu düşünülüyor.

    Orta seviye akıllı telefon pazarı odaklı olması muhtemel Oppo Reno 5, TENAA listesine göre 64MP birincil lense sahip olacak ve 65W hızlı şarj desteği sunacak.

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    Oppo Reno 5 ile ilgili ilk bilgiler

    TENAA'da listelenen Oppo Reno 5, 6.43 inç ekrana sahip olacak. Telefonda, 65W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenen 4.200 mAh batarya bulunacak. Oppo Reno 5'te, 64 MP birincil lens yer alacak. Ayrıca cihaz, Android 11 tabanlı ColorOS'un son sürümünü çalıştıracak.  Listede daha  fazla bilgi bulunmazken son olarak telefonun boyutlara yer verilmiş: 159.1 x 73.4 x 7.9 mm

    Weibo'da sızdırılan raporlara göre ise Oppo Reno 5'in, 60 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı olacak.  Telefonda, 64 MP birincil lensin yanında detayları bilinmeyen 8 MP'lik bir lens ve iki tane 2 MP'lik sensör bulunacak.

    Oppo Reno 5'in, 2.4 GHz saat frekans hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı söyleniyor ve bu yonga setinin 5G destekli bir Mediatek Dimensity 800U olacağı tahmin ediliyor.



    https://www.gsmarena.com/new_oppo_phone_leaks_with_64_mp_main_camera_65w_fast_charging-news-46136.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    53 dakika önce
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    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    3 ayda bir yenisi çıkıyor ve aynı cihaz neredeyse saçmaladılar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    High Sierra 5 gün ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Hocam bari global için de Dimensity 800U versiyonu çıkarsalar. Huawei Xiaomi yavaş yavaş orta segmenti Dimensity ile domine ediyor. Diğer üreticiler ise uzaktan izlemekle yetiniyor.
    1 yıl öncenin Reno3 5G versiyonu Dimensity 1000L ile şu an piyasadaki amiral gemileri hariç çoğu cihazı tokatlıyor. Acı olan da bu zaten.
    Oppo ve Realme ya kendine çeki düzen verecek ya da bu dönmeyen çarkın bir parçası olmaya devam edecek. Ötesi yok bu durumda.
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