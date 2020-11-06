Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu

TENAA veri tabanında iki farklı model numarası ile aynı özelliklere sahip yeni Oppo telefonunun, 2021'in ilk aylarında piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Oppo Reno 5 serisine ait olduğu düşünülüyor.

Orta seviye akıllı telefon pazarı odaklı olması muhtemel Oppo Reno 5, TENAA listesine göre 64MP birincil lense sahip olacak ve 65W hızlı şarj desteği sunacak.

İlginizi Çekebilir

Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip"

Oppo Reno 5 ile ilgili ilk bilgiler

TENAA'da listelenen Oppo Reno 5, 6.43 inç ekrana sahip olacak. Telefonda, 65W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenen 4.200 mAh batarya bulunacak. Oppo Reno 5'te, 64 MP birincil lens yer alacak. Ayrıca cihaz, Android 11 tabanlı ColorOS'un son sürümünü çalıştıracak. Listede daha fazla bilgi bulunmazken son olarak telefonun boyutlara yer verilmiş: 159.1 x 73.4 x 7.9 mm

Weibo'da sızdırılan raporlara göre ise Oppo Reno 5'in, 60 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı olacak. Telefonda, 64 MP birincil lensin yanında detayları bilinmeyen 8 MP'lik bir lens ve iki tane 2 MP'lik sensör bulunacak.

Oppo Reno 5'in, 2.4 GHz saat frekans hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı söyleniyor ve bu yonga setinin 5G destekli bir Mediatek Dimensity 800U olacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/new_oppo_phone_leaks_with_64_mp_main_camera_65w_fast_charging-news-46136.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.