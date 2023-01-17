Oppo Reno 8T 4G'nin basın görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Lansman için geri sayıma geçilirken güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass yine önemli bir paylaşıma imza attı. Reno 8T 4G modelinin tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli basın görsellerini yayınladı.
Görülebilidiği üzere Reno 8T delikli ekran ve arka panelinde iki büyük dairesel kamera modülüyle karşımıza çıkacak. Üst kısımda ana görüntü sensörü yer alırken alt halkada iki yardımcı kamera ve bir LED flaş yer alıyor.
MediaTek işlemci ve 33W hızlı şarj
Sızıntılara göre Oppo Reno 8T 4G entegre parmak izi tarayıcılı OLED ekran, MediaTek Helio G99 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelecek. Akıllı telefon kutudan Android 12 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.
Cihazın diğer özellikleri 33W hızlı şarj desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralanıyor. Ne yazık ki şu an için Oppo Reno 8T 4G'nin fiyat etiketi konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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