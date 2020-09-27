Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO Reno4 Lite tanıtıldı

    OPPO'nun yeni orta seviye akıllı telefon modeli Reno4 Lite, Ukrayna menşeli bir alışveriş sitesinde satışa sunuldu. Cihaz, Ukrayna'da yaklaşık 425 dolarlık bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.
    4 sa.
    680
    7
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OPPO Reno4 Lite tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, yeni orta seviye modeli Reno4 LiteUkrayna menşeli bir online alışveriş sitesinde satışa sunarak sessizce tanıttı. 

    OPPO F17 Pro'nun ufak değişiklikler ile yeniden piyasaya sunulmuş hali olan bu modelin teknik özelliklerden tamamı henüz listelenmemiş olsa da büyük çoğunluğunun ilanda mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    Cihazın yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO Reno4 Lite, 6,43 inç genişliğe ve Full HD+ piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyla geliyor.

    MediaTek Helio P95 yonga setinden gücünü alan cihazın işlemcisine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 

    Kamera kısmına geldiğimizde cihazda toplam altı adet kamera sensörü bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 2 MP çözünürlüklerinde 2 tane derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 ve 2 MP'lik iki adet sensör mevcut. 

    Cihazın 4.015 mAh'lik bataryası 30W hızlı şarj desteğine sahip ve USB-C portu üzerindenden güç alıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan cihaz, mavi ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneğine sahip.

    OPPO Reno4 Lite Ukrayna'da yaklaşık 425 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Modelin siyah renk seçeneği geçici süreliğine 70 dolarlık bir indirimle alıcı bulacak.
     



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_lite_specs_price-news-45499.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. SpaceX, Starship’in yüksek irtifa uçuşu için hedef küçülttü 2 sa. Hidrojen yakıt pilli ve elektrikli dünyanın ilk yolcu uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı 2 sa. Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu 3 sa. Yeni nesil Honda araçlarda Türk Telekom'un yerli eCall sistemi bulunacak 3 sa. Metforminin kognitif yetenekler üzerindeki etkisi araştırılıyor 4 sa. Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN OPPO Reno4 Lite tanıtıldı Sonraki Qualcomm ve Microsoft, Win10'da Snapdragon uyumluluğu için iş birliği yapacak 6 sa. Tesla, 2 bin dolar karşılığında elektrikli araçlarının hızlanma süresini kısaltıyor 7 sa. Samsung beş arka kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 8 sa. Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi 8 sa. RTX 3060 Ti, 3060’tan önce geliyor, RTX 3080 20 GB/RTX 3070 Ti 16 GB yolda 8 sa. PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var 9 sa. RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar geliyor 9 sa. Chrome tarayıcısına "Sonra Oku" özelliği geliyor 10 sa. Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı 11 sa. Samsung Galaxy W21'in detayları ortaya çıktı 12 sa. Koronavirüslü tüm hastalar akıllı bileklikle takip edilecek 12 sa. Samsung için ilk olacak | 5 kameralı Galaxy A72 geliyor 13 sa. Xiaomi, Mi Watch'un uygun fiyatlı versiyonu Mi Watch Lite'ı duyurmaya hazırlanıyor 13 sa. Kucoin borsası saldırıya uğradı; zarar 200 milyon dolar 13 sa. Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor 14 sa. Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 14 sa. Gaziantep'te Teknofest Heyecanı 15 sa. Amazon Luna servisi Nvidia T4 grafiklerine güveniyor 16 sa. Çinli SMIC yasaklı listesine girdi 16 sa. Bu yıl Marvel filmi bekleyenlere kötü haber Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Steam'de Warner Bros. Games Yayıncı Hafta Sonu İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Boys'un 2. Sezon 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı
    DonanımHaber
    Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon
    DonanımHaber
    Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"
    DonanımHaber
    RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı
    DonanımHaber
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    💰 Dolar=7,62 - Euro=8,87 - Altın=455 | 25 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız