OPPO Reno4 Lite tanıtıldı

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Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, yeni orta seviye modeli Reno4 Lite'ı Ukrayna menşeli bir online alışveriş sitesinde satışa sunarak sessizce tanıttı.

OPPO F17 Pro'nun ufak değişiklikler ile yeniden piyasaya sunulmuş hali olan bu modelin teknik özelliklerden tamamı henüz listelenmemiş olsa da büyük çoğunluğunun ilanda mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

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Cihazın yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO Reno4 Lite, 6,43 inç genişliğe ve Full HD+ piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyla geliyor.

MediaTek Helio P95 yonga setinden gücünü alan cihazın işlemcisine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kısmına geldiğimizde cihazda toplam altı adet kamera sensörü bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 2 MP çözünürlüklerinde 2 tane derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 ve 2 MP'lik iki adet sensör mevcut.

Cihazın 4.015 mAh'lik bataryası 30W hızlı şarj desteğine sahip ve USB-C portu üzerindenden güç alıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan cihaz, mavi ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneğine sahip.

OPPO Reno4 Lite Ukrayna'da yaklaşık 425 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Modelin siyah renk seçeneği geçici süreliğine 70 dolarlık bir indirimle alıcı bulacak.



https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_lite_specs_price-news-45499.php

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