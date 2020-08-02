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    OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor

    Geçtiğimiz ay Çin'de duyurusu gerçekleştirilen OPPO Reno4 Pro güncellenerek küresel pazara açılıyor. İşte Türkiye'de de satılması beklenen OPPO Reno4 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:
    2 hf.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor
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    Geçtiğimiz ay Çin'de duyurusu gerçekleştirilen OPPO Reno4 Pro, bazı önemli değişikliklere sahne olarak küresel pazara doğru yelken açıyor. Telefonun Türkiye'de de satılması bekleniyor.

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    OPPO Reno4 Pro neler sunuyor?

    OPPO Reno4 Pro, 6.5 inç büyüklüğünde ve içerisinde 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasının yer aldığı delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Full HD+ çözünürlüğündeki bu Super AMOLED ekran, 90 Hz tazeleme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

    OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor
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    Kenarları 56 derece kavisli olan ekranın gövdeye oranı ise %92 olarak belirtilmiş. Maksimum parlaklık seviyesi 1100 nits olan bu ekran, entegre parmak izi okuyucusuna sahipken, Netflix'ten de 1080p içerik akışı için onaylı .

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    Gücünü 8nm geometrisiyle üretilen ve saat frekans hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli Snapdragon 720G çip setinden alan OPPO Reno4 Pro, 8 GB RAM'e ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip.

    Telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. USB-C üzerinden 65W hızında şarj olabilen batarya, 36 dakika içerisinde tamamen şarj olabiliyor. 

    OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor
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    Alt alta sıralanan dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan OPPO Reno4 Pro'nun kamara özellikleri ise şöyle:

    • 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 kamera sensörü (1/2 sensör büyüklüğü, f/1.7 diyafram açıklığı)
    • 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera
    • 2 MP çözünürlüklü makro kamera
    • 2 MP çözünürlüklü siyah/beyaz mono kamera

    Kamera donanımı gece modu, elektronik video sabitleme ve portre modu gibi yazılımsal özelliklerle de güçlendirilmiş. 

    Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzü ile gelen OPPO Reno4 Pro, ipeksi beyaz ve yıldızlı gece renk seçenkelerine sahip. Telefonun 128 GB hafızalı sürümü 470 $'dan alıcısını bekliyor.



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    mcebi001 (murat çebi) 2 hf.
    Oppo da akşamdan sabaha reno cıkarıyor, aralarında belirgin fark da yok reno 1 kullandım bu sonuncu da benzer özellikte...
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    arifselimask 2 hf.
    https://www.oppoturkiye.org/threads/oppo-reno-4-pro-detaylari-ve-video-inceleme.1553/

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    suatcagdas (suat cagdas) 2 hf. (düzenlendi)
    bu oppo'da nedense hep düşük işlemci kullanma hastalığı var, şimdi bu 720G'li cihaz için 7000+ lira isterler.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 2 hf.
    Oneplus Nord ile özellikleri neredeyse birebir aynı.
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 hf.
    Kasa plastik. işlemci 720G reno3 pro ya bakarak 6500 lerde falan gelicek TR ye. Gelmese iyi olur aslında bir şeyler kaybetmeyiz.
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