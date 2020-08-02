OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor

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Geçtiğimiz ay Çin'de duyurusu gerçekleştirilen OPPO Reno4 Pro, bazı önemli değişikliklere sahne olarak küresel pazara doğru yelken açıyor. Telefonun Türkiye'de de satılması bekleniyor.

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OPPO Reno4 Pro neler sunuyor?

OPPO Reno4 Pro, 6.5 inç büyüklüğünde ve içerisinde 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasının yer aldığı delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Full HD+ çözünürlüğündeki bu Super AMOLED ekran, 90 Hz tazeleme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

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Kenarları 56 derece kavisli olan ekranın gövdeye oranı ise %92 olarak belirtilmiş. Maksimum parlaklık seviyesi 1100 nits olan bu ekran, entegre parmak izi okuyucusuna sahipken, Netflix'ten de 1080p içerik akışı için onaylı .

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Gücünü 8nm geometrisiyle üretilen ve saat frekans hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli Snapdragon 720G çip setinden alan OPPO Reno4 Pro, 8 GB RAM'e ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip.

Telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. USB-C üzerinden 65W hızında şarj olabilen batarya, 36 dakika içerisinde tamamen şarj olabiliyor.

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Alt alta sıralanan dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan OPPO Reno4 Pro'nun kamara özellikleri ise şöyle:

48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 kamera sensörü (1/2 sensör büyüklüğü, f/1.7 diyafram açıklığı)

8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera

2 MP çözünürlüklü makro kamera

2 MP çözünürlüklü siyah/beyaz mono kamera

Kamera donanımı gece modu, elektronik video sabitleme ve portre modu gibi yazılımsal özelliklerle de güçlendirilmiş.

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Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzü ile gelen OPPO Reno4 Pro, ipeksi beyaz ve yıldızlı gece renk seçenkelerine sahip. Telefonun 128 GB hafızalı sürümü 470 $'dan alıcısını bekliyor.

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