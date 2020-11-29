OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri

Oppo, Reno 4 serisi akıllı telefonların haleflerini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Seride yer alması beklenen Reno5, Reno 5 Pro ve Reno5 Pro Plus akıllı telefonlarından Oppo Reno 5 Pro, TENAA listelerinden sonra modeli artık HDR10 + sertifikasında göründü. Listeye göre PDSM00 ve PDST00 model isimleriyle cihazın adını ve 5G desteğini doğrulayan iki farklı varyanta sahip Oppo Reno 5 Pro 5G'nin geleceği doğrulanmış oldu.
OPPO Reno 5 Pro, kısa süre önce akıllı telefonun 65W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceğini onaylayan 3C sertifikasında listelenmişti. Ayrıca TENAA'da listelen telefonun, ekran özellikleri ve batarya kapasitesi ile birlikte boyutları, ağırlığı ve renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu.
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Oppo Reno 5 Pro beklenilen özellikler
Oppo Reno 5 Pro, Full HD+(1080 x 2340 piksel) çözünürlüğe sahip 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak.
Reno 5 Pro, 2,6 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alacak. Akıllı telefonun 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama varyantlarına sahip olması bekleniyor.
Cihaz, 64 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensör ile dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise Oppo Reno 5 Pro'da, özçekimler ve video görüşmeleri için 32 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera olacak.
OPPO Reno 5 Pro, 65W hızlı şarj desteğine sahip çift hücreli tasarımlı 4.250mAh batarya ile gelecek.
Telefonun Android 11 tabanlı Color OS 11 üzerinde çalıştırması bekleniyor. 173 gram ağırlığında ve 159.7 × 73.2 × 7.6 mm boyutlarında olacak olan Oppo Reno 5 Pro, siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelecek.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.