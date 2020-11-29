OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör

Oppo, Reno 4 serisi akıllı telefonların haleflerini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Seride yer alması beklenen Reno5, Reno 5 Pro ve Reno5 Pro Plus akıllı telefonlarından Oppo Reno 5 Pro, TENAA listelerinden sonra modeli artık HDR10 + sertifikasında göründü. Listeye göre PDSM00 ve PDST00 model isimleriyle cihazın adını ve 5G desteğini doğrulayan iki farklı varyanta sahip Oppo Reno 5 Pro 5G'nin geleceği doğrulanmış oldu.

Tam Boyutta Gör

OPPO Reno 5 Pro, kısa süre önce akıllı telefonun 65W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceğini onaylayan 3C sertifikasında listelenmişti. Ayrıca TENAA'da listelen telefonun, ekran özellikleri ve batarya kapasitesi ile birlikte boyutları, ağırlığı ve renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

İlginizi Çekebilir

Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu

Oppo Reno 5 Pro beklenilen özellikler

Oppo Reno 5 Pro, Full HD+(1080 x 2340 piksel) çözünürlüğe sahip 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak.

Reno 5 Pro, 2,6 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alacak. Akıllı telefonun 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama varyantlarına sahip olması bekleniyor.

Cihaz, 64 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensör ile dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise Oppo Reno 5 Pro'da, özçekimler ve video görüşmeleri için 32 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera olacak.

OPPO Reno 5 Pro, 65W hızlı şarj desteğine sahip çift hücreli tasarımlı 4.250mAh batarya ile gelecek.

Telefonun Android 11 tabanlı Color OS 11 üzerinde çalıştırması bekleniyor. 173 gram ağırlığında ve 159.7 × 73.2 × 7.6 mm boyutlarında olacak olan Oppo Reno 5 Pro, siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelecek.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_5g_hdr10_plus_certified-news-46496.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.