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    OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri

    Oppo'nun gelecek günlerde kullanıcılara sunmaya hazırlandığı Reno 5 serisinden Oppo Reno 5 Pro, son olarak HDR10+ sertifikasında görüldü. Telefon, iki farklı varyanta sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri
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    Oppo, Reno 4 serisi akıllı telefonların haleflerini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Seride yer alması beklenen Reno5, Reno 5 Pro ve Reno5 Pro Plus akıllı telefonlarından Oppo Reno 5 Pro, TENAA listelerinden sonra modeli artık HDR10 + sertifikasında göründü. Listeye göre PDSM00 ve PDST00  model isimleriyle cihazın adını ve 5G desteğini doğrulayan iki farklı varyanta sahip Oppo Reno 5 Pro 5G'nin geleceği doğrulanmış oldu.

    OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri
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    OPPO Reno 5 Pro, kısa süre önce akıllı telefonun 65W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceğini onaylayan 3C sertifikasında listelenmişti. Ayrıca TENAA'da listelen telefonun, ekran özellikleri ve batarya kapasitesi ile birlikte boyutları, ağırlığı ve renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

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    Oppo Reno 5 Pro beklenilen özellikler

    Oppo Reno 5 Pro, Full HD+(1080 x 2340 piksel) çözünürlüğe sahip 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak.

    Reno 5 Pro, 2,6 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alacak. Akıllı telefonun 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama varyantlarına sahip olması bekleniyor.

    Cihaz, 64 megapiksel birincil lens,  8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensör ile dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise Oppo Reno 5 Pro'da, özçekimler ve video görüşmeleri için 32 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera olacak.

    OPPO Reno 5 Pro, 65W hızlı şarj desteğine sahip çift hücreli tasarımlı 4.250mAh batarya ile gelecek.

    Telefonun Android 11 tabanlı Color OS 11 üzerinde çalıştırması bekleniyor. 173 gram ağırlığında ve 159.7 × 73.2 × 7.6 mm boyutlarında olacak olan Oppo Reno 5 Pro, siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelecek.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_5g_hdr10_plus_certified-news-46496.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    22 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mynameisaoa (Abdullah Olcan Askar) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeteeeeeeeer
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    geçen sene bu zamanlarda reno z reno2z satılıyordu şimdi 5 lere gelmişiz 1 senede :D
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 ayda bir yeni reno geliyor
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    huge_marv 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oppo iyi güzel hoş da niye ikinci sınıf işlemcilerle çıkartıyor amiral gemilerini? bu zihniyet ile kendini de ikinci plana atıyor hep.. Ben, mesela merak ediyorum oppo deneyimini ama donanımsal olarak bir adım geride hissettiriyor hep. Aynı işlemci ve kameralara sahip diğer telefonlardan daha pahalı olmaları tuhaf. Belki yazılım ve diğer destekleri belki iddaalıdır ama bu da yeterince güven vermiyor henüz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) huge_marv
    reno serisi sanırım orta sınıf gibi çünkü amiral gemisi olarak find x2 pro çıktı reno serisi orta sınıf oldu galiba bu yüzden o işlemciler normal yani ama rakiplerinden biraz pahalı
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu reno serileri niye hıphızlı çıkıyor reno 3, reno 4 bu ikisi arasında birkaç ay vardı sanki..
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