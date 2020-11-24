Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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2018 yılında Xiaomi'nin alt markası olarak kurulan Poco, giriş seviye akıllı telefon pazarı için yeni bir telefon tanıttı. Şirket yeni telefonu Poco M3'ün, tasarımı, fiyatı ve özellikleriyle rakiplerinden daha farklı bir konumda olmasını amaçlıyor.

Telefon arka tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun üst kısmında siyah bir alan bulunuyor. Siyah alan içerisinde sol tarafta kamera kurulumu yer alırken sağ tarafta yan olarak konumlandırılmış büyük bir Poco logosu yer alıyor.

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Poco M3 teknik özellikler

Poco M3, damla çentikli tasarımıyla 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass koruma sağlayan telefonun ekran/gövde oranı ise %90.34

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Telefon, sekiz çekirdekli CPU(4 adet 2.0 GHz saat hızında Cortex A73 + 4 adet 1.8 GHz saat hızında Cortex A53) ve Adreno 610 GPU'ya sahip 11 nm sürecinde üretilen Qualcomm Snapdragon 662 yonga setinden güç alıyor. Poco M3, Android 10 tabanlı MIUI 12'yi çalıştıracak.

Poco M3, 4GB RAM ve 64GB(UFS 2.1)/128GB(UFS 2.2) dahili depolama varyantlarına sahip.

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Poco M3, 48MP birincil lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera var.

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Telefonda çift hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yana monte edilmiş güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Poco M3, 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılmış.

Poco M3'te, siyah, mavi ve sarı olmak üzere 3 renk seçeneği mevcut.

Poco M3 fiyatı

Poco M3 4GB RAM + 64 GB depolama: 149 dolar

Poco M3 4GB RAM + 128 GB depolama: 169 dolar

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