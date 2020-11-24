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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Poco, giriş seviye telefon pazarına yönelik yeni telefonu Poco M3'ü tanıttı. Telefon arka tasarımının yanı sıra 6.000 mAh batarya, 48 MP birincil kamera ve Snapdragon 662 yonga setiyle dikkat çekiyor
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    2018 yılında Xiaomi'nin alt markası olarak kurulan Poco, giriş seviye akıllı telefon pazarı için yeni bir telefon tanıttı. Şirket yeni telefonu Poco M3'ün, tasarımı, fiyatı ve özellikleriyle rakiplerinden daha farklı bir konumda olmasını amaçlıyor.

    Telefon arka tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun üst kısmında siyah bir alan bulunuyor. Siyah alan içerisinde sol tarafta kamera kurulumu yer alırken sağ tarafta yan olarak konumlandırılmış büyük bir Poco logosu yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviye Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak"

    Poco M3 teknik özellikler

    Poco M3, damla çentikli tasarımıyla 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass koruma sağlayan telefonun ekran/gövde oranı ise %90.34

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    Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Telefon, sekiz çekirdekli CPU(4 adet 2.0 GHz saat hızında Cortex A73 + 4 adet 1.8 GHz saat hızında Cortex A53) ve Adreno 610 GPU'ya sahip 11 nm sürecinde üretilen Qualcomm Snapdragon 662 yonga setinden güç alıyor. Poco M3, Android 10 tabanlı MIUI 12'yi çalıştıracak.

    Poco M3, 4GB RAM ve 64GB(UFS 2.1)/128GB(UFS 2.2) dahili depolama varyantlarına sahip.

    Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Poco M3, 48MP birincil lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera var.

    Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Telefonda çift hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yana monte edilmiş güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Poco M3, 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılmış.

    Poco M3'te, siyah, mavi ve sarı olmak üzere 3 renk seçeneği mevcut.

    Poco M3 fiyatı

    Poco M3 4GB RAM + 64 GB depolama: 149 dolar

    Poco M3 4GB RAM + 128 GB depolama: 169 dolar



    https://www.gizmochina.com/2020/11/24/poco-m3-launch-6000mah-battery-snapdragon-662/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Koskoca POCO yazmasa daha iyiydi.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Bandogge 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bahisleri açıyorum.

    Türkiye fiyatları 2699 TL ve 3099 TL

    Var mı arttıran ?
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel ama xraitedin dediği gibi "başka bir fırın küreği daha..

    ." bu kadar basit
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    xraited (Ümit Coşkun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başka bir fırın küreği daha...
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    blackzeros 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 bini gecmemesi lazim.
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) blackzeros
    Hayal etmek ne güzel dimi
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    TR giriş 4499TL şimdiden hayırlı olsun :D
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    No god pls noooooo
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    zero fear 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'nin yeni F/P lideri ve yılın en çok satacak telefonu hayırlı olsun.
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    Whippoorwill 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Koskoca POCO yazmasa daha iyiydi.
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    3Rayy 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar yapmış bu fiyata
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 3Rayy
    Derken alınmaz kuzeyde Huawei ye bakın he bide defkhana lsmsls
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