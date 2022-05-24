Oppo Reno8 Pro ve Oppo Reno8 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Oppo Reno8 Pro+ fiyatı pahalı gelenler için firma benzer özelliklere sahip Oppo Reno8 Pro modelini biraz daha maliyet odaklı geliştirdi. Ayrıca Oppo Reno8 modeli de iyi bir alternatif olabilecek.

Oppo Reno8 Pro özellikleri

6.62 inçlik AMOLED ekran

4nm Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

8GB/12GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP Sony IMX766 ana sensör

32MP ön kamera

4500mAh batarya

80W SuperVOOC

Oppo Reno8+ tasarımıyla fark yaratıyor 6 sa. önce eklendi

Oppo Reno8 Pro fiyatı Oppo Reno8 Pro 8/128GB 450$ Oppo Reno8 Pro 8/256GB 480$ Oppo Reno8 Pro 12/256GB 525$

Oppo Reno8 Pro akıllı telefon modeli Snapdragon 7 Gen 1 ile sınıfında iddialı bir performans amaçlıyor. Abisi ile aynı sensör ve Mari X Silicon yapay zekâ yongası sayesinde yüksek kaliteli görseller üretebiliyor. Ana sensör yanında 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut. 120Hz ekran tazeleme yine yerini koruyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo Reno8 özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 1300 yonga seti

8GB/12GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

80W SuperVOOC

375$ (8GB/128GB), 450$ (12GB/256GB)

Oppo Reno8 modeli yine serinin en altına konumlanmış. Biraz daha küçük boyutlara rağmen batarya ve hızlı şarj aynen korunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken haliyle performans ve kamera kalitesi düşüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Reno8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı