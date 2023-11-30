Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu: Ekran boyutları artıyor

Ekran boyutları artıyor
Geçtiğimiz saatlerde Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, Galaxy Z Flip 6'nın selefinden çok daha büyük kapak ekranına sahip olacağını bildirdi. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Flip 5, ön yüzünde 6,7 inç, arka bölümünde ise 3,4 inç kapak ekranı ile karşımıza çıkmıştı. Flip 6 ise boyutların 3,9 inç'e çıkacağı ve bunun da tüm kapaklı telefonlardan daha büyük olacağı belirtiliyor.
Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S23 ve S23 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.
Ayrıca her iki katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Yazılım yönünde Android 14 tabanlı One UI 6 ve daha yüksek pil ve şarj kapasitesi de beklentiler arasında.
Bildiğiniz gibi Samsung'un ana odağı şu an için Galaxy S24 serisinde. Bu nedenle Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 hakkında daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.