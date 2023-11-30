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    Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu: Ekran boyutları artıyor

    Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modelleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Galaxy Z Flip 6, kapak ekranı ve kamera konusunda önemli yükseltmeler sunacak.
    Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz Temmuz ayında vitrine çıkan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda gelecek yıl tanıtılacak telefonların hem tasarım hem de kamera özelinde büyük değişiklik sunması bekleniyor. Kısa süre önce ise, Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu.

    Ekran boyutları artıyor

    Geçtiğimiz saatlerde Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, Galaxy Z Flip 6'nın selefinden çok daha büyük kapak ekranına sahip olacağını bildirdi. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Flip 5, ön yüzünde 6,7 inç, arka bölümünde ise 3,4 inç kapak ekranı ile karşımıza çıkmıştı. Flip 6 ise boyutların 3,9 inç'e çıkacağı ve bunun da tüm kapaklı telefonlardan daha büyük olacağı belirtiliyor.

    Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S23 ve S23 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.

    Ayrıca her iki katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Yazılım yönünde Android 14 tabanlı One UI 6 ve daha yüksek pil ve şarj kapasitesi de beklentiler arasında.

    Bildiğiniz gibi Samsung'un ana odağı şu an için Galaxy S24 serisinde. Bu nedenle Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 hakkında daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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