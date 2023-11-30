Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz Temmuz ayında vitrine çıkan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda gelecek yıl tanıtılacak telefonların hem tasarım hem de kamera özelinde büyük değişiklik sunması bekleniyor. Kısa süre önce ise, Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu.

Ekran boyutları artıyor

Geçtiğimiz saatlerde Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, Galaxy Z Flip 6'nın selefinden çok daha büyük kapak ekranına sahip olacağını bildirdi. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Flip 5, ön yüzünde 6,7 inç, arka bölümünde ise 3,4 inç kapak ekranı ile karşımıza çıkmıştı. Flip 6 ise boyutların 3,9 inç'e çıkacağı ve bunun da tüm kapaklı telefonlardan daha büyük olacağı belirtiliyor.

Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde olacak. Akıllı telefonun Galaxy Z Flip 5’te bulunan 12MP kameraya kıyasla 50MP ana sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bu ve yardımcı sensörlerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Galaxy S23 ve S23 Plus’ta kullanılan 50MP kameranın olabileceği yönünde tahminler var.

Ayrıca her iki katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Yazılım yönünde Android 14 tabanlı One UI 6 ve daha yüksek pil ve şarj kapasitesi de beklentiler arasında.

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Bildiğiniz gibi Samsung'un ana odağı şu an için Galaxy S24 serisinde. Bu nedenle Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 hakkında daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Galaxy Z Flip 6'nın bir özelliği daha belli oldu!