Oppo Enco Air4 Pro uzun kullanım süreleri ile geliyor

Oppo Enco Air4 Pro özellikleri ve fiyatı
Oppo Enco Air4 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm sürücüler ile birlikte titanyum kaplı bobinler kullanıyor. LHDC 5.0 kodek ile Hi-Res ses akışını destekleyen kulaklık 3D mekânsal ses de sunabiliyor. Üçlü mikrofon düzeni etkili bir gürültü engelleme yaparken sesli görüşmelerde de berraklık sağlıyor.
Tek şarjda ANC kapalı olarak 12 saat kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 44 saate ulaşabiliyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza bağlanma ve akıcı geçiş yapan Oppo Enco Air4 Pro kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.