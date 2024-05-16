Oppo Enco Air4 Pro uzun kullanım süreleri ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Oppo markası gürültü engelleme özelliğine rağmen oldukça uzun kullanım sürelerine imza atan yeni kulaklığını duyurdu. Üstelik hem en yeni teknolojiler hem de en iyi ses kalitesine yer veriliyor.

Oppo Enco Air4 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco Air4 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm sürücüler ile birlikte titanyum kaplı bobinler kullanıyor. LHDC 5.0 kodek ile Hi-Res ses akışını destekleyen kulaklık 3D mekânsal ses de sunabiliyor. Üçlü mikrofon düzeni etkili bir gürültü engelleme yaparken sesli görüşmelerde de berraklık sağlıyor.

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Tek şarjda ANC kapalı olarak 12 saat kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 44 saate ulaşabiliyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza bağlanma ve akıcı geçiş yapan Oppo Enco Air4 Pro kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Oppo Enco Air4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı