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Çinli teknoloji devi Oppo ilk katlanabilir telefonunu geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı. Şirketin şimdi de iki yeni katlanabilir cihaz hazırladığı söyleniyor. Büyük olasılıkla Find N Fold ve Find N Flip modellerinden bahsediyoruz.

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Oppo ilk katlanabilir telefonu olan Find N'i sadece Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Yeni cihazlar uluslararası pazarda boy gösterecek. Find N Fold ve Find N Flip'in Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Menteşe görüntüleri yayınlandı

Katlanabilir telefonlar Twitter'da cihazların menteşe görüntülerini yayınlayan Oppo Ürün Direktörü Pete Lau tarafından onaylanmış durumda. Find N modeli Çin'de oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulmuştu. Oppo'nun aynı stratejiyi uygulayıp uygulaymayacağını hep birlikte göreceğiz.

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Oppo uluslararası pazar için iki katlanabilir telefon hazırlıyor