Oppo uluslararası pazar için iki katlanabilir telefon hazırlıyor

Çinli teknoloji devi Oppo ilk katlanabilir telefonunu geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı. Şirketin şimdi de iki yeni katlanabilir cihaz hazırladığı söyleniyor. Büyük olasılıkla Find N Fold ve Find N Flip modellerinden bahsediyoruz.
Oppo ilk katlanabilir telefonu olan Find N'i sadece Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Yeni cihazlar uluslararası pazarda boy gösterecek. Find N Fold ve Find N Flip'in Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alması bekleniyor.
Menteşe görüntüleri yayınlandı
Katlanabilir telefonlar Twitter'da cihazların menteşe görüntülerini yayınlayan Oppo Ürün Direktörü Pete Lau tarafından onaylanmış durumda. Find N modeli Çin'de oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulmuştu. Oppo'nun aynı stratejiyi uygulayıp uygulaymayacağını hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ecek acak