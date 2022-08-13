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    Oppo uluslararası pazar için iki katlanabilir telefon hazırlıyor

    İlk katlanabilir telefonunu sadece Çin'de satışa sunan Oppo şimdi de uluslararası pazar için iki yeni model hazırlıyor. Find N Fold ve Flip'in yolda olduğu şirket yöneticisi tarafından da onaylandı.
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    Oppo uluslararası pazar için iki katlanabilir telefon hazırlıyor
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    Çinli teknoloji devi Oppo ilk katlanabilir telefonunu geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı. Şirketin şimdi de iki yeni katlanabilir cihaz hazırladığı söyleniyor. Büyük olasılıkla Find N Fold ve Find N Flip modellerinden bahsediyoruz.

    Oppo ilk katlanabilir telefonu olan Find N'i sadece Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Yeni cihazlar uluslararası pazarda boy gösterecek. Find N Fold ve Find N Flip'in Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Menteşe görüntüleri yayınlandı

    Katlanabilir telefonlar Twitter'da cihazların menteşe görüntülerini yayınlayan Oppo Ürün Direktörü Pete Lau tarafından onaylanmış durumda. Find N modeli Çin'de oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulmuştu. Oppo'nun aynı stratejiyi uygulayıp uygulaymayacağını hep birlikte göreceğiz.

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