Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi üçüncü taraflara lisanslanıyor

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Gerek kendi markası gerekse de realme iştirakinde kullanılan Oppo’nun VOOC hızlı şarj teknolojisi sektörde farklılaşmasına yardımcı oluyor. Oppo uzun süredir geliştirdiği VOOC teknolojisini şimdi üçüncü taraflara da açıyor.

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Pek çok firma sıraya girdi

Oppo’nun VOOC macerası 2014 yılına kadar gidiyor ve o günden bu yana kendi ekosistemini oluşturmuş durumda. Bugün toplamda 30 farklı akıllı telefon modelinde ve 175 milyon civarında cihazda yer alıyor.

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Flash Initiative adıyla kurulan yeni girişim teknolojiyi kullanmak isteyen firmalara yol gösterecek. Anker, NXP Semiconductors ve FAW-Volkswagen girişime ilk katılan firmalar oldu. Yakın zamanda VOOC teknolojisini bu markaların ürünlerinde göreceğiz.

VOOC markası Çin’de 5 yıldızlı güvenlik onayını almış durumda. Ülkemizde dahil sayısız pazarda kablolu ve kablosuz VOOC destekli Oppo şarj ürünleri piyasada bulunuyor. Yeni girişim sayesinde Oppo VOOC daha büyük bir kitleye ulaşabilecek.

https://www.gsmarena.com/oppo_will_license_its_vooc_charging_technology_to_thirdparty_makers-news-47889.php

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