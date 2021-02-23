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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi üçüncü taraflara lisanslanıyor

    Flash Initiative adıyla girişim VOOC hızlı şarj teknolojisini üçüncü taraf firmalara lisanslama konusunda yol gösterici olacak. Anker, NXP Semiconductors ve FAW-Volkswagen ilk katılanlar oldu.
    23 Şubat 2021, 21:30 (32 dk.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi üçüncü taraflara lisanslanıyor
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    Gerek kendi markası gerekse de realme iştirakinde kullanılan Oppo’nun VOOC hızlı şarj teknolojisi sektörde farklılaşmasına yardımcı oluyor. Oppo uzun süredir geliştirdiği VOOC teknolojisini şimdi üçüncü taraflara da açıyor.

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    Pek çok firma sıraya girdi

    Oppo’nun VOOC macerası 2014 yılına kadar gidiyor ve o günden bu yana kendi ekosistemini oluşturmuş durumda. Bugün toplamda 30 farklı akıllı telefon modelinde ve 175 milyon civarında cihazda yer alıyor.

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    Flash Initiative adıyla kurulan yeni girişim teknolojiyi kullanmak isteyen firmalara yol gösterecek. Anker, NXP Semiconductors ve FAW-Volkswagen girişime ilk katılan firmalar oldu. Yakın zamanda VOOC teknolojisini bu markaların ürünlerinde göreceğiz.

    VOOC markası Çin’de 5 yıldızlı güvenlik onayını almış durumda. Ülkemizde dahil sayısız pazarda kablolu ve kablosuz VOOC destekli Oppo şarj ürünleri piyasada bulunuyor. Yeni girişim sayesinde Oppo VOOC daha büyük bir kitleye ulaşabilecek.



    https://www.gsmarena.com/oppo_will_license_its_vooc_charging_technology_to_thirdparty_makers-news-47889.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 8 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Samsung'ta kullanır.
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