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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor

    Patent başvurusu yapılan ilginç tasarımda ana sensör telefonun aşağıya doğru iç kısmında yer alıyor. Mekanizma içerisinde ise iki adet ayna ışığı istenen şekilde yansıtıyor.
    03 Şubat 2021, 18:15 (2 hf.)
    3,8b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor
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    Uzun bir süredir akıllı telefon sektöründe ekranların daha çerçevesiz görünüme kavuşması için çeşitli konseptlere yer veriliyor. En geneli üst kenara bitişik veya nokta şeklindeki çentik tasarımları haline geldi. OPPO ise mekanizmalı sistemlerde ısrarcı.

    OPPO’dan ilginç tasarım

    Telefonun üst kısmından yükselen veya arka kapağın kızak hareketi ile ortaya çıkan mekanizmalı kameralar çok tutulmadı. Geçmiş dönemde bazı modeller de görsek de üreticiler geleneksel tasarımdan vazgeçmiyor.

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    OPPO ise ilginç bir tasarım geliştiriyor. Bu tasarımda mekanizmanın üst kısmında sensörler değil aynalar yer alıyor. Prizma şeklinde iki ayna kenar kısımdaki bir atanmış tuşun yardımıyla açılıyor veya kapanıyor. Böylece öne veya arkaya ayarlanıyor. Ya da aynı anda iki cepheyi de görebiliyor.

    Aynaların yansıdığı alt kısımda ise ana sensör yer alıyor. Bu şekilde sensör hareket etmeden her iki cepheden de ışık yansıtılabiliyor ve 360 derecelik panorama fotoğraf çekebilme imkanı elde ediliyor.

    Bu tasarımda telefon kasasının belirli bir miktar altına kadar inerek kamera bileşenlerini entegre etmek gerekiyor. Bu bakımdan mühendislik konusunda biraz zorlayıcı olabilir. Henüz OPPO bu tasarımı ne zaman kullanacak bilinmiyor.

    OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor
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    https://www.gizmochina.com/2021/02/02/oppo-patents-pop-up-camera-design-having-reflective-mirror/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    berkerx (berker cakmak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pratikte çok iyi, reelde ne yazık ki hüsran olacak çalışma, sebebi ise fiziksel koşullar. toz, kir yüzünden asla optik kalitede çekim yapılamaz
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sebebi neydi ki? boşuna alan israfı
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zaten telefonlarda göt kadar sensör var bide önüne ayna koycaklar. zaten piksellerde renk sapması oluyordu, şimdi o ihtimali daha da artırıcaklar
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SIVI OLMALI
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Neden sıvı olsun ki hocam. Lens sabit şekilde kalacak sadece iki taraftan gelen ışınlar tek bir yere odaklanarak birleşik fotoğraf ortaya çıkacak en azından çizimden bunu anladım ben.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    aklıma gelmişti. :))))))
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    T th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    yapsaydın :))))))
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    berkerx (berker cakmak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pratikte çok iyi, reelde ne yazık ki hüsran olacak çalışma, sebebi ise fiziksel koşullar. toz, kir yüzünden asla optik kalitede çekim yapılamaz
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) berkerx
    pratikte neresi iyi hocam içinde kamera yıkardaki aynadan gelen görüntüyü çekecek. sebep? oraya kamera konsa daha az yer israfı olur
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