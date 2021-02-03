OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor

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Uzun bir süredir akıllı telefon sektöründe ekranların daha çerçevesiz görünüme kavuşması için çeşitli konseptlere yer veriliyor. En geneli üst kenara bitişik veya nokta şeklindeki çentik tasarımları haline geldi. OPPO ise mekanizmalı sistemlerde ısrarcı.

OPPO’dan ilginç tasarım

Telefonun üst kısmından yükselen veya arka kapağın kızak hareketi ile ortaya çıkan mekanizmalı kameralar çok tutulmadı. Geçmiş dönemde bazı modeller de görsek de üreticiler geleneksel tasarımdan vazgeçmiyor.

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OPPO ise ilginç bir tasarım geliştiriyor. Bu tasarımda mekanizmanın üst kısmında sensörler değil aynalar yer alıyor. Prizma şeklinde iki ayna kenar kısımdaki bir atanmış tuşun yardımıyla açılıyor veya kapanıyor. Böylece öne veya arkaya ayarlanıyor. Ya da aynı anda iki cepheyi de görebiliyor.

Aynaların yansıdığı alt kısımda ise ana sensör yer alıyor. Bu şekilde sensör hareket etmeden her iki cepheden de ışık yansıtılabiliyor ve 360 derecelik panorama fotoğraf çekebilme imkanı elde ediliyor.

Bu tasarımda telefon kasasının belirli bir miktar altına kadar inerek kamera bileşenlerini entegre etmek gerekiyor. Bu bakımdan mühendislik konusunda biraz zorlayıcı olabilir. Henüz OPPO bu tasarımı ne zaman kullanacak bilinmiyor.

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https://www.gizmochina.com/2021/02/02/oppo-patents-pop-up-camera-design-having-reflective-mirror/

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