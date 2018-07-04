'Toz fırtınası' Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor

Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegen Mars, yine dev bir fırtınanın etkisi altına girdi. 30 Mayıs'ta başlayan ve yavaş yavaş etki alanını büyüten toz fırtınası, şu anda tüm gezegeni ele geçirmiş durumda. Gezegen üzerindeki gözlemlerini sürdüren NASA ise, emektar gözlem aracı Opportunity'den haftalardır haber alınamadığını açıkladı

2001'de gerçekleşen benzer bir toz fırtınasının öncesi ve sonrası:

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003 yılında fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için fırlatılmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Mars'ta daha neler keşfedecek.

https://www.space.com/41079-nasa-opportunity-mars-rover-silent-dust-storm.html

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Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası nedeniyle uzun bir süredir bataryalarını şarj edemiyor. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre uzay aracı Dünya'ya en son 10 Haziran'da bir fotoğraf göndermiş ve kısa süre sonra NASA merkeziyle olan iletişimi tamamıyla kesmiş.NASA, bataryalarını sarj edemeyen Opportunity'nin düşük güç moduna geçiş yaptığını düşünüyor. Uzay aracı, kış uykusu (hibernation) ismi verilen bu moddayken gününü çoğunlukla uykuda geçiriyor. Sonrasında ise zaman zaman uykusundan uyanıp güç durumunu kontrol ediyor ve bataryaları hala sarj olmamışsa tekrar uyku moduna geri dönüyor.Tabi Opportunity'nin üç haftadan daha uzun bir süre sessiz kalması uzay aracının sağlık durumuyla ilgili epey bir endişenin de oluşmasına neden oldu. NASA ise şu an için bu tarz endişelere gerek olmadığını ve karamsar bir tavır takınmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Uzay ajansı, Kızıl Gezegen yüzeyinde tam 14 yıldır dur durak bilmeden araştırmalarına devam eden Opportunity'nin bu zorlu kum fırtasından da herhangi bir problem olmadan çıkacağına inanıyor.