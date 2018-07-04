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'Toz fırtınası' Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor

NASA'nın Mars'ta tam 14 yıldır görev yapan gözlem aracı Opportunity, tüm gezegeni etkisi altına alan dev toz fırtınasının gazabına uğradı. NASA üç haftadır uzay aracından haber alamıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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'Toz fırtınası' Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor
Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegen Mars, yine dev bir fırtınanın etkisi altına girdi. 30 Mayıs'ta başlayan ve yavaş yavaş etki alanını büyüten toz fırtınası, şu anda tüm gezegeni ele geçirmiş durumda. Gezegen üzerindeki gözlemlerini sürdüren NASA ise, emektar gözlem aracı Opportunity'den haftalardır haber alınamadığını açıkladı

Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası nedeniyle uzun bir süredir bataryalarını şarj edemiyor. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre uzay aracı Dünya'ya en son 10 Haziran'da bir fotoğraf göndermiş ve kısa süre sonra NASA merkeziyle olan iletişimi tamamıyla kesmiş.

2001'de gerçekleşen benzer bir toz fırtınasının öncesi ve sonrası: 
'Toz fırtınası' Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor
NASA, bataryalarını sarj edemeyen Opportunity'nin düşük güç moduna geçiş yaptığını düşünüyor. Uzay aracı, kış uykusu (hibernation) ismi verilen bu moddayken gününü çoğunlukla uykuda geçiriyor. Sonrasında ise zaman zaman uykusundan uyanıp güç durumunu kontrol ediyor ve bataryaları hala sarj olmamışsa tekrar uyku moduna geri dönüyor.

Tabi Opportunity'nin üç haftadan daha uzun bir süre sessiz kalması uzay aracının sağlık durumuyla ilgili epey bir endişenin de oluşmasına neden oldu. NASA ise şu an için bu tarz endişelere gerek olmadığını ve karamsar bir tavır takınmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Uzay ajansı, Kızıl Gezegen yüzeyinde tam 14 yıldır dur durak bilmeden araştırmalarına devam eden Opportunity'nin bu zorlu kum fırtasından da herhangi bir problem olmadan çıkacağına inanıyor.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003 yılında fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için fırlatılmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Mars'ta daha neler keşfedecek.

https://www.space.com/41079-nasa-opportunity-mars-rover-silent-dust-storm.html Yorum Yaz
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ozbey08 10 ay en beğenilen
ulan bir de Mars ta koloni kuracağız diyorlar. böyle devasa fırtınanın olduğu yere yerleşim kurmak hiç akıl karı değil.
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darkaura 10 ay ozbey08
marsda atmosfer cok ince. dunya atmosferinin binde 6si kadar. yuzde 1i bile degil. bu yuzden her ne kadar devasa gorunumlu kum firtinalari olsada kagittan kaplanlar, toz disinda hic bir seyi yerinen kaldirip ucuracak, zarar verecek gucleri yok. nitekim 14 senedir mars araclarina hic bir sey olmadi. su an opportunity den sinyal alinamamasinin nedeni kum firtinasi yuzunden gunesin kesilmis olmasi, gunes panellerinin enerji sagliyamamasi. en buyuk risk enerji yetersizliginden kritik sistemlerini isitamayip donmasi.
marsda atmosfer cok ince. dunya atmosferinin binde 6si kadar. yuzde 1i bile degil. bu yuzden her ne kadar devasa gorunumlu kum firtinalari olsada kagittan kapl...
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1BilimAdamı 10 ay
Böyle şeylerle uğraşan insanlar varya insan iyi hissediyor
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Erwin-Rommel 10 ay
Hani 5-10 seneye kadar Mars’ta inşaatlar başlayacaktı? Şu anki teknoloji ile böyle bir şey yapmanın imkanı yok gibi.
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ozbey08 10 ay en beğenilen
ulan bir de Mars ta koloni kuracağız diyorlar. böyle devasa fırtınanın olduğu yere yerleşim kurmak hiç akıl karı değil.
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mutercim 10 ay ozbey08
Mars'taki atmosfer basıncı Dünya'dakinin yüzde biri. Ne kadar toz kaldırırsa kaldırsın, bu fırtına sağlam kurulmuş bir çadırı zor sarsar.
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darkaura 10 ay ozbey08
marsda atmosfer cok ince. dunya atmosferinin binde 6si kadar. yuzde 1i bile degil. bu yuzden her ne kadar devasa gorunumlu kum firtinalari olsada kagittan kaplanlar, toz disinda hic bir seyi yerinen kaldirip ucuracak, zarar verecek gucleri yok. nitekim 14 senedir mars araclarina hic bir sey olmadi. su an opportunity den sinyal alinamamasinin nedeni kum firtinasi yuzunden gunesin kesilmis olmasi, gunes panellerinin enerji sagliyamamasi. en buyuk risk enerji yetersizliginden kritik sistemlerini isitamayip donmasi.
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