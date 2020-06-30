Örgü ağlarına uygun Asus WiFi 6 yönlendiricisi duyuruldu

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kapsadığı düşünülemez. Bu soruna sinyal çoğaltıcı ürünlerle çözüm bulunmaya çalışılırken örgü ağ konsepti hayatımıza girdi.

Asus RT-AX55 802.11ax neler sunuyor?

Benzer bir mantıkla çalışan örgü ağ konseptinde bir parça yönlendirici olarak çalışırken diğer parçalar sinyal güçlendiriyor ve evin kör noktalarına yerleştiriliyor. Böylece ev içerisinde örgü şeklinde güçlü bir ağ kurulmuş oluyor.

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Asus tarafından tanıtılan RT-AX55 802.11ax yönlendirici firmanın örgü ağları yöneten Ai Mesh yazılımına desteği ile öne çıkıyor. Yani bu yazılıma uygun örgü ağ ürünleriniz varsa yönlendiriciyi doğrudan entegre edebilirsiniz.

Asus RT-AX55 802.11ax yönlendirici 5GHz bandında 1201Mbps, 2.4GHz bandında ise 574Mbps hızlarına erişebiliyor. WiFi 5 standardında 867Mbps, WiFi N standardında ise 300Mbps hızları söz konusu. Üründe çoklu girdi-çıktı anten teknolojisi de yer alıyor.

Üründe hem WAN yükleme hem de 4 Ethernet portu 1GbE desteği sunuyor. WPA3-Personal ve WPA2-Enterprise seviyesine kadar güvenlik standartları mevcut. Asus RT-AX55 802.11ax için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/269207/asus-also-announces-the-rt-ax55-802-11ax-router-ready-for-ai-mesh

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