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    Christopher Nolan filmi Tenet'tan etkileyici yeni fragman

    Nolan'ın yeni filmi Tenet için ikinci uzun fragman yayınlandı. Filmin önümüzdeki Temmuz ayında yayınlanması hedefleniyor ancak her an bir erteleme kararı gelebilir.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan filmi Tenet'tan etkileyici yeni fragman
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    Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı stüdyo Warner Bros, bugün filmden ikinci bir uzun fragman paylaştı. Kafa karıştırıcı yapısıyla ilgimizi çekmeyi başaran yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

     

    Pandemiye rağmen hala ertelenmedi

    Warner Bros-Christopher Nolan ikilisi Tenet için ilginç bir strateji izliyor. Filmin geçtiğimiz yıl açıklanan 17 Temmuz vizyon tarihi virüs salgınına rağmen hala ertelenmiş değil. Warner Bros, Temmuz ayında Amerika'da sinemaların açık olması durumunda her şeye rağmen Tenet'ı yayınlayacaklarını söyledi. Diğer taraftan yönetmen Christopher Nolan'ın da Tenet'ın Temmuz ayında yayınlanması için elinden gelen her şeyi yaptığı belirtiliyor. Nolan, sinemalar tekrar açıldığından Tenet'ın gösterimdeki ilk film olmasını ve sinemaları canlandırmasını istiyor.

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    Tenet'ın yeni fragmanında ilk fragmana göre çok daha fazla detay verilmiş ancak genel anlamıyla yine pek bir şey anlamak mümkün değil. John David Washington tarafından canlandırılan başroldeki karakterimiz, Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışacak gibi görünüyor. 

    Tenet'ta yine Nolan'ın filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uzay-zaman sürekliliğinini altüst bazı öğeler de var. John David Washington, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, filmde zaman yolculuğunun olmayacağını söylemişti. Ancak fragmanda zamanın geriye doğru aktırılması gibi ilginç bir durum görüyoruz. Genel anlamıyla değil ancak spesifik bazı objeler için zaman geriye doğru akıyor.

    Christopher Nolan filmi Tenet'tan etkileyici yeni fragman
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    Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

    Tenet'ın şu anda planlanan gösterim tarihi 17 Temmuz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 9 dk.
    Dunkirk felaketinden sonra nolan abimize mesafeli yaklaşıyorum. Her filmi iyi olacak diye bir şey yok
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    kuklacini (bugra aslan) 2 sa.
    Önümüzdeki Temmuz anlatım bozukluğu oluyor,bir sonraki yılın temmuzu anlamı çıkıyor.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 sa.
    ya neresi etkileyici bunun aga. küfür ettireceksiniz. bildiğin warner bros fragmanı. umarım film iyi olur.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 3 sa.
    Fragman bana Next filmini anımsattı. Olayları başa sarma ya da önceden görme gibi birşey olacak
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