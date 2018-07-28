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Origin Access Premier üyelik dönemi başlıyor: İşte fiyatı

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Electronic Arts, premium Origin Access üyeliğini önümüzdeki günlerde kullanıma açıyor. İşte Origin Access Premier ve detayları:
10 ay
10,3b
1
15
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın geçtiğimiz ay E3 sırasında tanıttığı 'sınırsız' oyun hizmeti Origin Access Premier, nihayet kullanıma açılıyor. Normal Origin Access üyeliğine göre çok daha pahalı bir fiyata sahip olan Premier, 30 Temmuz itibarıyla faaliyete geçecek.

Origin Access Premier üyeliğine geçiş yapacak kullanıcılar Electronic Arts'ın Origin platformundaki tüm oyunlarını sınırsız bir şekilde oynayabilecek. Ayrıca kullanıcılar Battlefield V, Anthem ve Fifa 19 gibi merakla beklenen yeni oyunları da çıkış tarihlerinden 5 gün önce sınırsız bir şekilde oynamaya başlayacak. Oyunları ayrıca satın almaları gerekmeyecek.

EA'nın 2016'da kullanıma açtığı normal Origin Access üyeliği ise bildiğiniz gibi buna izin vermiyordu. Yeni çıkan oyunları oynayabilmek için ayrıca satın almanız veya yaklaşık 4-5 ay oyunların "Vault" kütüphanesine eklenmesini beklemeniz gerekiyordu. Origin Acces Premier ile hem yeni çıkan oyunları oynayabilecek hem de Vault kütüphanesine erişebileceksiniz.

Origin Access Premier'in aylık abonelik fiyatı 15 dolar, yıllık abonelik fiyatı ise 100 dolar olacak. Origin Access Premier, sadece PC oyuncularına hizmet verecek.


https://www.pcgamer.com/origin-access-premier-goes-live-next-week/ Yorum Yaz
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MrKattchup 10 ay en beğenilen
Yıllık abonelik seçeneği ea'nın oyun kütüphanesine göre sudan ucuz üstelik yeni çıkan oyunları da kapsıyor fakat bu yorumum bir Amerikalının gelir düzeyine göre tabi ki
Yıllık abonelik seçeneği ea'nın oyun kütüphanesine göre sudan ucuz üstelik yeni çıkan oyunları da kapsıyor fakat bu yorumum bir Amerikalının gelir düzeyine göre...
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Yggdrasil Asgard 10 ay
Kur şu anda eskisi gibi 2.5 TL olsa mesela inanılmaz güzel fiyat. Ama şu anki kurla bizim gelir seviyemiz baz alındığında yılda 500 TL çok büyük para.
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DH Misafiri 6 ay
Sen bu mantalite ile bu yaş a kadar nasıl yaşadıysan onlar da öyle para buluyor sıkıntı etme sen.
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Sean john 9 ay
100tl onların para birimine göre efsane fiyat , direk alırdım .
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Mirack1907 9 ay
Playstation oyun salonlarında verdiğiniz paraya evinizde oynayacaksanız. Fifa grubunuz varsa toplayın paraları diğer oyunlar size kalsın.
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DH Misafiri 10 ay
Ya bırakın fakir fukara ayaklarını. Şu anda en kötü kafeye gitseniz çay 2,50 - 3 TL arasında değişiyor. En kötü 3-4 bardak içiyor insan bir oturuşta. Çayın maliyeti ne bunu biliyorsun bile bile gidip içiyorsun ama oyun fiyatları 300-400 seviyesinde değişirken ayda 70 -80 tl vermeyi gözünde büyütüyorsun. Kimse kusura bakmasın ekmek 1,50 olmuş onu düşünüyor. 5 TL olsun ne yazar sigaraya içkiye en kötü kafede harcayacak para bulan insan bunuda bulur. Kimse durumum kötü demesin.
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sniper23 10 ay
Yıllık fiyat iyi. Tabi benim gibi Dolar kazananlar için.
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SEO-Uzmanı 10 ay
20 li yaşlarımda oysaydım şöyle bir yorum yapardım ! süper miş !
ama yaş 30'ların sonunda ve 40'lara yaklaşırken ;
oyun oynayacak zaman mı var derim
ve dahası kiralamakta neymiş !
satın al ister oyna ister oynama ister hediye et derim !
2 türlü oyuncu var
1. popilist güncel ne varsa oynar, oyun bitince siler atar
2. model ise bir oyunu devamlı oynamak isteyenler !
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TinyWarrior 10 ay
Adamlar ayda 75TL gibi makul bir fiyata 1 ay boyunca orijinal oyunları oynama fırsatı sunuyor. Tek takıntı şu doları kuru olmuş herkesin. Ya tamam ekran kartı falan olsa bir nebze anlarım fiyatlar ateş pahası ama 1 aylık üyelik ya yapmayın bu kadar 75 TL gibi bir ücreti yeri geliyor aynı gün içerisinde elimize hiçbir geçmeden harcıyoruz. Bu kadar düz mantık olmayın.(Dışarıda yiyen için, sigara içen, kafelere gidip çaya 3-5 veren insanlar gelmiş burda dolar şu kadar dolar bu kadar diyip algı operasyonu yapıyor)
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tahir40 10 ay
Şimd bu EA oyunları yarım yamalak 60$, tam sürümünü(season pass ile) 90-120$dan satıyor ya, bu premiumdaki oyunların 60$ sürümünü mü oynuyoruz?
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fendur 10 ay
Maalesef ülkemizde oyun süper lüks bir tüketim haline geldi. Neredeyse 3 yıldır hiç bir yeni çıkan oyun alamadım. En az 6 ay-1 yıl sonra %60-75 indirim gelirse aldım. Fakat son aylarda, AAA oyunlar bu indirimi alsa dahi alınabilecek seviyelerde değiller. FİFA, Call of Duty, Battlefield gibi online oynanan oyunlar zaten indirime girmediğinden zaten artık alamıyoruz. (Mesela ben Battlefield 4 de kaldım) Belki bu hizmetin fiyatı bölgeye göre düzenlenirse ki Electronic Arts ın bunu yapacağını hiç zannetmiyorum, bizim gibi alım gücü düşük ülkelerde en azından bir ara yol bulunur.
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DefuseHostage 10 ay
Euro değil de dolar kuruyla alabilsek keşke.
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