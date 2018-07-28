Origin Access Premier üyelik dönemi başlıyor: İşte fiyatı

https://www.pcgamer.com/origin-access-premier-goes-live-next-week/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz ay E3 sırasında tanıttığı 'sınırsız' oyun hizmeti Origin Access Premier, nihayet kullanıma açılıyor. Normal Origin Access üyeliğine göre çok daha pahalı bir fiyata sahip olan Premier, 30 Temmuz itibarıyla faaliyete geçecek.Origin Access Premier üyeliğine geçiş yapacak kullanıcılar Electronic Arts'ın Origin platformundaki tüm oyunlarını sınırsız bir şekilde oynayabilecek. Ayrıca kullanıcılar Battlefield V, Anthem ve Fifa 19 gibi merakla beklenen yeni oyunları da çıkış tarihlerinden 5 gün önce sınırsız bir şekilde oynamaya başlayacak. Oyunları ayrıca satın almaları gerekmeyecek.EA'nın 2016'da kullanıma açtığı normal Origin Access üyeliği ise bildiğiniz gibi buna izin vermiyordu. Yeni çıkan oyunları oynayabilmek için ayrıca satın almanız veya yaklaşık 4-5 ay oyunların "Vault" kütüphanesine eklenmesini beklemeniz gerekiyordu. Origin Acces Premier ile hem yeni çıkan oyunları oynayabilecek hem de Vault kütüphanesine erişebileceksiniz.Origin Access Premier'in aylık abonelik fiyatı 15 dolar, yıllık abonelik fiyatı ise 100 dolar olacak. Origin Access Premier, sadece PC oyuncularına hizmet verecek.