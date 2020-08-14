Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play

Tam Boyutta Gör

Electronic Arts'ın popüler oyun servisleri Origin Access ve EA Access'in isimleri değişiyor. Bugün yayınlanan resmi açıklamaya göre iki servis, 18 Ağustos itibarıyla artık "EA Play" ortak adı altında hizmet verecek.

İlginizi Çekebilir

EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat

Origin Access ve EA Access temelde zaten aynı işi gören servislerdi. Origin Access, PC Origin platformunda; EA Access ise PlayStation ve Xbox platformlarında oyunseverlerin hizmetindeydi. Electronic Arts oluşabilecek potansiyel kafa karışıklıklarını önlemek için şimdi iki servisi ortak bir isim altında buluşturuyor.

EA Access bildiğiniz gibi çok yakında Steam platformunda da yayınlanacak. Türkiye'ye yıllık sadece 65 TL gibi çok uygun bir fiyata geliyor. Bugünkü değişiklik tabi EA Access Steam versiyonunu da etkiliyor. Servis Steam'e geldiğinde EA Play ismine sahip olacak.

EA Access ve Origin Access'in sağladığı temel servisler isim değişikliğinin ardından da aynı kalacak. Oyun kütüphaneleri, satın alımlarda %10 ekstra indirim ve oyunlar yayınlanmadan önce 10 saatlik deneme süresi özelliği aynen yerinde duruyor. Ancak EA uzun vadede EA Play'e aylık oyun içi ödüller ve oyun içi meydan okumalar gibi yeni özelliklerin ekleneceğini söyledi.

Electronic Arts ayrıca Origin Access Premier servisinin yeni isminin de EA Play Pro olacağını söyledi. Origin Access Premier şu anda yalnızca PC'de hizmet veriyor, EA Play Pro gelecekte diğer platformlara da gelir mi şu an için bilemiyoruz.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-08-14-ea-access-and-origin-access-basic-become-ea-play

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.