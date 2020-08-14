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    Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play

    Origin Access ve EA Access servislerinin yeni ismi EA Play oldu. Ayrıca Origin Access Premier'in yeni ismi de EA Play Pro olacak.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play
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    Electronic Arts'ın popüler oyun servisleri Origin Access ve EA Access'in isimleri değişiyor. Bugün yayınlanan resmi açıklamaya göre iki servis, 18 Ağustos itibarıyla artık "EA Play" ortak adı altında hizmet verecek. 

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    Origin Access ve EA Access temelde zaten aynı işi gören servislerdi. Origin Access, PC Origin platformunda; EA Access ise PlayStation ve Xbox platformlarında oyunseverlerin hizmetindeydi. Electronic Arts oluşabilecek potansiyel kafa karışıklıklarını önlemek için şimdi iki servisi ortak bir isim altında buluşturuyor.

    EA Access bildiğiniz gibi çok yakında Steam platformunda da yayınlanacak. Türkiye'ye yıllık sadece 65 TL gibi çok uygun bir fiyata geliyor. Bugünkü değişiklik tabi EA Access Steam versiyonunu da etkiliyor. Servis Steam'e geldiğinde EA Play ismine sahip olacak. 

    EA Access ve Origin Access'in sağladığı temel servisler isim değişikliğinin ardından da aynı kalacak. Oyun kütüphaneleri, satın alımlarda %10 ekstra indirim ve oyunlar yayınlanmadan önce 10 saatlik deneme süresi özelliği aynen yerinde duruyor. Ancak EA uzun vadede EA Play'e aylık oyun içi ödüller ve oyun içi meydan okumalar gibi yeni özelliklerin ekleneceğini söyledi.

    Electronic Arts ayrıca Origin Access Premier servisinin yeni isminin de EA Play Pro olacağını söyledi. Origin Access Premier şu anda yalnızca PC'de hizmet veriyor, EA Play Pro gelecekte diğer platformlara da gelir mi şu an için bilemiyoruz.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-08-14-ea-access-and-origin-access-basic-become-ea-play Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 6 gün
    Bir de EA Play'i bir kez alıp her platformda kullanabilsek daha da enfes olurdu. Yani Steam'den alıp PS4 üzerinde de değerlendirsem. Hoş pek gerek duymuyorum ama olsaydı fena gitmezdi.
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    bkaakco (Berk ) 6 gün
    Zaten olması gereken buydu.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün
    EA'nın aslında Türkiye'ye özel kampanya yapması gerçekten enteresan. EURO ile satış yapıyordular.

    Türkiye'de bir nebze olsun popülerliği artar belki.
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün
    Fiyatını mükemmel yıllık 65 tl, eğer pro nun fiyatınıda 250 300 civarı yapılırsa bu sene ea play, gampass ve Uplay+ ile beraber oyunlara doyarız
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    monacomen 6 gün
    E güzel olmuş işte ismi çok kolay telaffuz edilir ve anlaşılır olmuş. EA Play harika bir isim diğerine göre en azından zınk diye anlıyorsun.
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    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün
    çok yenilikçi. google play aklıma bile gelmedi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 6 gün yeni yorumcu formgonder2055
    ne diyon kanka,ea oyunlarını oynayanlar mobil oyunlara elini bike sürmez
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Aynı fokun morciverti desenize...
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