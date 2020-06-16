Origin Access ve EA Access'te büyük indirim: Sadece 1 Euro

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Electronic Arts, oyun abonelik servisleri Origin Access Basic ve EA Access'te bugün önemli bir kampanya başlattı. Servislere abone olmak isteyen oyuncular ilk ay sadece 1 Euro (konsollarda 8 TL) ödeyecek. Kampanyanın 29 Haziran'a kadar geçerli olduğu açıklandı.

Origin Access Basic -- 0,99 Euro (normalde 3,99 Euro)

-- 0,99 Euro (normalde 3,99 Euro) EA Access PS4 -- 8,00 TL (Normalde 25,00 TL)

-- 8,00 TL (Normalde 25,00 TL) EA Access Xbox One -- 7,99 TL (Normalde 12,00 TL)

Özellikle de PC ve PS4 kullanıcıları için çok iyi bir teklif olduğunu söylenebilir. Onlarca AAA oyuna sadece 8 TL gibi küçük bir rakam karşılığında bir ay boyunca erişim sağlayabiliyorsunuz. Single-player oyunlar için bir ay oldukça yeterli bir süre. Ayrıca multiplayer oyunları da deneyebilir beğendiğinizi daha sonra satın alabilirsiniz.

Origin Access Basic kütüphanesinde Battlefield V, FIFA 20, Titanfall 2, Dragon Age: Inquisition, Star Wars Battlefront 2, Dead Space serisi ve Mass Effect serisi gibi popüler yapımlar yer alıyor. Ayrıca Need for Speed: Heat de bugün Basic kütüphanesine eklendi. Oyunların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bir aylık aboneliğiniz sona erdikten sonra normal fiyattan faturalandırma yapılacak. Aboneliğe devam etmek istemiyorsanız iptal etmeyi unutmayın.

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