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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OriginOS işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Vivo'nun geliştirdiği yeni mobil işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri internete sızdırıldı. OriginOS kullanıcılara saf Android'e geçiş imkanı da sunacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OriginOS işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Vivo'nun Android tabanlı OriginOS arayüzü üzerinde çalıştığını zaten uzunca bir süredir biliyoruz. Sonunda Çinli şirketin geliştirdiği yeni işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri internete düştü.

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    @TechnoAnkit1 isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde ana ekran simge ve widget'ları, belirli sistem işlevlerine hızlı erişim paneli, hava durumu uygulaması ve diğer bazı arayüz öğeleri gözler önüne seriliyor.

    OriginOS işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Saf Android'e geçiş imkanı sunacak

    Ne yazık ki hepsi Çince. Üretici firmanın OriginOS arayüzü hakkındaki tüm detayları 18 Kasım'da düzenlenecek Vivo 2020 konferansında açıklayacağını hatırlatalım. OriginOS ile çalışan ilk akıllı telefon Vivo X60 olabilir.

    OriginOS işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Vivo'nun yeni işletim sistemi arayüzünün, OriginOS ve saf Android arasında geçiş yapma imkanı sunacak şimdiye kadarki ilk ürün yazılımı olacağını söyledi.



    https://twitter.com/TechnoAnkit1/status/1327629698919088129 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android tabanlı
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    ***Leopard*** 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna niye işletim sistemi deme gereği duymuş editör acaba?



    Android işte.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    macromedia21 (Onur SEVEN) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ***Leopard***
    Yazının hiçbir yerinde bunun bir işletim sistemi olduğuı ibaresi yok. "İşletim sistemi arayüzü" olarak tanımlanıyor. Lütfen yorum yapmadan önce dikkatli okuyalım.
    Yanıtla +1
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ee bildiğimiz custom rom bu. Lineage OS tan ne farkı var
    Yanıtla +1
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yahu şu başlatıcılara/launcher'lara "işletim sistemi" deme gafletinden ne ara kurtulacaksınız gözünüzü seveyim?!

    -_-
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cin gumbur gumbur geliyor, siyonist sermaye cine kaydirildi..
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    cem650 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    andoridin yandan yemişi
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