OriginOS işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Vivo'nun Android tabanlı OriginOS arayüzü üzerinde çalıştığını zaten uzunca bir süredir biliyoruz. Sonunda Çinli şirketin geliştirdiği yeni işletim sistemi arayüzünün ilk görüntüleri internete düştü.

İlginizi Çekebilir

Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek

Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak"

@TechnoAnkit1 isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde ana ekran simge ve widget'ları, belirli sistem işlevlerine hızlı erişim paneli, hava durumu uygulaması ve diğer bazı arayüz öğeleri gözler önüne seriliyor.

Tam Boyutta Gör

Saf Android'e geçiş imkanı sunacak

Ne yazık ki hepsi Çince. Üretici firmanın OriginOS arayüzü hakkındaki tüm detayları 18 Kasım'da düzenlenecek Vivo 2020 konferansında açıklayacağını hatırlatalım. OriginOS ile çalışan ilk akıllı telefon Vivo X60 olabilir.

Tam Boyutta Gör

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Vivo'nun yeni işletim sistemi arayüzünün, OriginOS ve saf Android arasında geçiş yapma imkanı sunacak şimdiye kadarki ilk ürün yazılımı olacağını söyledi.

https://twitter.com/TechnoAnkit1/status/1327629698919088129

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.