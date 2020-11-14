Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak

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Samsung'un bir sonraki Galaxy S serisi telefonlarını ekran kalemiyle donatmayı planladığına dair söylentileri daha önce duymuştuk. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice universe (@UniverseIce), Galaxy S21 Ultra modelinin kesin olarak S Pen desteği sunacağını söyledi. Ancak her şey burada bitmiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor"

Ice universe'ün istihbaratlarına ek olarak Samsung ürünleriyle ilgili doğru tahminleriyle tanınan bir başka duyumcu olan Max Jambor (@MaxJmb), Galaxy S21 Ultra'nın S Pen'i destekleyeceğini ancak akıllı telefonun Galaxy Note serisi gibi kalem yuvasına sahip olmayacağını bildirdi.

Kalem nereye takılacak?

Görünüşe bakılırsa kullanıcıların S Pen'i ayrıca satın almaları gerekecek. Bir başka soru da kalemin nereye takılacağı? Her seferinde cepten çıkarmanın pek uygun olmayacağı kesin. Max Jambor akıllı telefonun arkasında, Galaxy Tab S7'de olduğu gibi S Pen'in tutturulabileceği bir manyetik girinti görebileceğimizi düşünüyor.

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https://twitter.com/MaxJmb/status/1326821616689557504

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