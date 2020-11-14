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    Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak

    Samsung'un yeni nesil Galaxy S serisi telefonlarını ekran kalemiyle donatmayı planladığını biliyoruz. Galaxy S21 Ultra'nın S Pen'i destekleyeceği ancak cihazda kalem yuvası olmayacağı bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak
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    Samsung'un bir sonraki Galaxy S serisi telefonlarını ekran kalemiyle donatmayı planladığına dair söylentileri daha önce duymuştuk. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice universe (@UniverseIce), Galaxy S21 Ultra modelinin kesin olarak S Pen desteği sunacağını söyledi. Ancak her şey burada bitmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor"

    Ice universe'ün istihbaratlarına ek olarak Samsung ürünleriyle ilgili doğru tahminleriyle tanınan bir başka duyumcu olan Max Jambor (@MaxJmb), Galaxy S21 Ultra'nın S Pen'i destekleyeceğini ancak akıllı telefonun Galaxy Note serisi gibi kalem yuvasına sahip olmayacağını bildirdi.

    Kalem nereye takılacak?

    Görünüşe bakılırsa kullanıcıların S Pen'i ayrıca satın almaları gerekecek. Bir başka soru da kalemin nereye takılacağı? Her seferinde cepten çıkarmanın pek uygun olmayacağı kesin. Max Jambor akıllı telefonun arkasında, Galaxy Tab S7'de olduğu gibi S Pen'in tutturulabileceği bir manyetik girinti görebileceğimizi düşünüyor.

    Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak
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    https://twitter.com/MaxJmb/status/1326821616689557504 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    aniceman (aniceman ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    ne diye kasıyorsunuz ki anlamadım. kalem yuvasını yap, kapa bi kapakla, isteyen sonradan eklesin kalemini isteyen baştan note serisi olarak alsın...
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    S8 plus dan beri her sene aynı terane :)
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Note S de ya da S Note 21 olsun bitsin Samsungcuğum. O kalem telefonun arkasından düşer, tek elle kullanırken ele takılır. Eğer tam gömülü olacaksa bilemem. Note serisindeki kalem çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Katlanabilir telefonlar sorunsuz olsa da ders notlarını, PDFleri daha rahat şekilde ihtiyacımız olduğunda katlayıp tablet boyutuna getirebilsek ve kalemle işimizi halledebilsek
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Note serisi kalemine alışanlar kolay kolay vazgeçemez.
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    th9 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    daha appleın cüzdanı tam oturmuyor kalemimi sabitlicekler.kimse ayrıca kalem alıp bide onu sağa sola sokmakla uğraşmaz
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