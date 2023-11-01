Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS

Aktarılan bilgilere göre BlueOS, Rust programlama dilinde yazıldı ve bağımsız olarak geliştirildi. Söz konusu programlama dilinin bellek kullanımıyla ilgili temel güvenlik açıklarını önlediği için seçildiğini belirtelim. Vivo, uygulama geliştirme için gerekli araçları sağlayacağını söylüyor.
BlueOS'un en önemli avantajı farklı donanım konfigürasyonlarına uyum sağlayabilmesi. İşletim sistemi düşük kapasiteli (200 MHz CPU + 32 MB RAM) cihazlardan, amiral gemilerine (4 GHz CPU + 24 GB RAM) kadar her türlü cihazda çalışabiliyor. Vivo ayrıca optimizasyona da kafa yormuş durumda.
Sinir ağı modellerini destekliyor
Çinli şirket neye göre olduğunu belirtmeden uygulama performansında yüzde 61'lik bir iyileşme vaat ediyor. Aynı zamanda BlueOS'un benzersiz akıcılıkta bir deneyim sunduğuna yönelik iddialı cümleler var. İşletim sistemi Linux çekirdeğini veya RTOS'u (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) temel alıyor olabilir.
Sinir ağı modellerini destekleyen BlueOS seslerden, görüntülerden, metinlerden, videolardan, hareketlerden, işaret dilinden ve hatta beyin dalgalarından çeşitli girdileri tanıma yeteneğine sahip. İşletim sistemi aynı zamanda otomatik olarak kod yazmanıza, özel masaüstleri, duvar kağıtları, temalar vb. oluşturmanıza yardımcı olabilecek yeni bir uygulama geliştirme modelini destekliyor.
Blue OS tabanlı ilk cihaz Vivo Watch 3 akıllı saat olacak. Kullanıcılar sesli açıklamalar ve sinir ağı algoritmaları kullanılarak saat kadranları oluşturabilecekler. BlueOS'un geniş çaplı dağıtımı ileriki bir dönemde başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.