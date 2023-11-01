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    Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS

    Kendi işletim sistemini geliştiren Çinli şirketler kervanına Vivo da katıldı. Firma bugün düzenlediği etkinlikte Rust programlama dilinde yazılan BlueOS'u sahneye çıkardı.
    Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS Tam Boyutta Gör
    Vivo, bugün düzenlediği geliştirici konferansında BlueOS'u tanıtarak kendi işletim sistemini geliştiren Çinli şirketler arasına katıldı. Günümüzde yaygın olarak benimsenen üretken yapay zeka teknolojilerine odaklanarak tasarlanan işletim sistemi, Xiaomi'nin HyperOS yazılımını anımsatıyor.

    Aktarılan bilgilere göre BlueOS, Rust programlama dilinde yazıldı ve bağımsız olarak geliştirildi. Söz konusu programlama dilinin bellek kullanımıyla ilgili temel güvenlik açıklarını önlediği için seçildiğini belirtelim. Vivo, uygulama geliştirme için gerekli araçları sağlayacağını söylüyor.

    Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS Tam Boyutta Gör

    BlueOS'un en önemli avantajı farklı donanım konfigürasyonlarına uyum sağlayabilmesi. İşletim sistemi düşük kapasiteli (200 MHz CPU + 32 MB RAM) cihazlardan, amiral gemilerine (4 GHz CPU + 24 GB RAM) kadar her türlü cihazda çalışabiliyor. Vivo ayrıca optimizasyona da kafa yormuş durumda.

    Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS Tam Boyutta Gör

    Sinir ağı modellerini destekliyor

    Çinli şirket neye göre olduğunu belirtmeden uygulama performansında yüzde 61'lik bir iyileşme vaat ediyor. Aynı zamanda BlueOS'un benzersiz akıcılıkta bir deneyim sunduğuna yönelik iddialı cümleler var. İşletim sistemi Linux çekirdeğini veya RTOS'u (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) temel alıyor olabilir.

    Vivo da kendi işletim sistemini tanıttı: Karşınızda BlueOS Tam Boyutta Gör

    Sinir ağı modellerini destekleyen BlueOS seslerden, görüntülerden, metinlerden, videolardan, hareketlerden, işaret dilinden ve hatta beyin dalgalarından çeşitli girdileri tanıma yeteneğine sahip. İşletim sistemi aynı zamanda otomatik olarak kod yazmanıza, özel masaüstleri, duvar kağıtları, temalar vb. oluşturmanıza yardımcı olabilecek yeni bir uygulama geliştirme modelini destekliyor.

    Blue OS tabanlı ilk cihaz Vivo Watch 3 akıllı saat olacak. Kullanıcılar sesli açıklamalar ve sinir ağı algoritmaları kullanılarak saat kadranları oluşturabilecekler. BlueOS'un geniş çaplı dağıtımı ileriki bir dönemde başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 21 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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