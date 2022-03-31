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    Oyun sektöründeki başarılarıyla tanınan Cevat Yerli, Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu

    Oyun sektöründeki başarıları sayesinde dünya genelinde tanınan Cevat Yerli, Expo Dubai'de boy gösterdi. Yerli, 2022 Dünya Hükümet Zirvesi'nin ana konuşmacılarından biri oldu.
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    Cevat Yerli, Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu
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    Oyun sektöründeki başarılarıyla dünyaca tanınan Cevat Yerli, son olarak yeni girişimi “The TMRW Foundation” (Gelecek Vakfı) ile Expo Dubai'de yer alan “2022 Dünya Hükümet Zirvesi”nin ana konuşmacılarından biri oldu. Cevat Yerli, Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek isimli düşünce liderliği serisinde yer alan konuşmasında insanlık için daha iyi bir gelecek adına Hükümet Hizmeti Deneyimlerinin Geleceğini Yeniden Ele Almak konusunda fikirlerini paylaştı.

    Devletlerin vatandaşları için dijital deneyimler hazırlarken karşılaştığı zorluklardan bahseden Yerli, hem vatandaşlar hem de devletler için güvenli, kapsayıcı ve etkileşime açık bir platform sunmaya odaklanan The Internet of Life (Hayatın İnterneti) üzerinden uygulanabilir bir yaklaşımın da tanıtımını yaptı.

    Cevat Yerli’nin kurduğu “The TMRW Foundation” geliştirdikleri RealityOS isimli teknik altyapı ile internetin bir sonraki adımı olarak görülen Web 3.0 üzerinde çalışan ve 3D iletişim aracılığıyla artırılmış gerçeklik (AR) alanında devrim yaratacak olan, The Internet of Life konsepti üzerinde çalışıyor. Yerli, The TMRW Foundation’ın vizyonundan bahsederken özellikle çocuk ve gençlerin geleceğin dünyasında sanal üretimi mümkün kılarken, fiziksel tüketimi azaltacaklarına inandığını belirtiyor. The Internet of Life ile doğal, sürdürülebilir ve gerçek zamanlı katılıma dayalı, anonim avatarlar yerine ise gerçek insanların temsil edildiği, yeni bir Metaverse kuruyor.

    Cevat Yerli, Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu
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    Yerli, konuşmasında Sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılmak için yola çıktım. Yeni nesillerimiz ve çocuklarımız sanal dünyada üretimi sürekli ve sınırsız hale getirebilecekler. Sanal dünyada ürettikleri ve tasarladıklarını fiziksel dünyada da üretebilecek ve bu da sürdürülebilir bir dünya hedefleyen bizler için doğal kaynakların tüketiminin azalmasını sağlayacak. İşte bu amaç doğrultusunda The Internet of Life adını verdiğim, internetin üçüncü neslini inşa etmek adına yola çıktım” şeklinde açıklamada bulundu.

    Bu yeni Metaverse girişimiyle Yerli; iletişim, iş, eğitim, politika, spor ve eğlence sektörlerinde dijital dönüşümü hızlandırmayı, yeni iş imkanları yaratmayı ve sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Cevat Yerli’nin kurduğu “The TMRW Foundation”ın yaptıkları, değerleri ve amaçlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi web sitesinden edinmek mümkün. (http://www.tmrw.com)

    Yerli’nin katıldığı konuşma, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen ve yıllık bir etkinlik olan “World Government Summit 2022” (Dünya Hükümet Zirvesi)’nun bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu yıl “Expo 2020 Dubai” ile entegre bir biçimde yürütülen etkinlik, devlet liderlerini hükümet süreçleri ve politikaları hakkında küresel bir diyalog oluşturabilmek için bir araya getirdi. Devlet yetkilileri, kanaat önderleri, politikacılar ve özel sektör liderleri arasında insanlığın karşı karşıya olduğu gelecek trendleri, sorunlar ve fırsatlar gibi konularda bir bilgi köprüsü görevi gören zirve, etkinliğe dahil olan 150 ülkeden 90’dan fazla konuşmacı ve 4 binden fazla katılımcıyı ağırladı.

    Cevat Yerli, Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu
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    WGS Dünya Hükümet Zirvesi 2022

    Dünya Hükümet Zirvesi 2022; dünyayı bir araya getiren ve türünün en büyük etkinliği olan “Expo 2020 Dubai”nin Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek teması altında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Zirve dünyanın dört bir yanından kanaat önderlerini, küresel uzmanları ve otoriteleri geleceğin hükümetlerini şekillendirmede temel araçların ve politika modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere bir araya getirdi.
     

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    S
    serpilxarslann 10 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 11 saat önce

    direk 10k

    LooF 11 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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