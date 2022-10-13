Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Orman yangınlarıyla mücadelede "yapay zeka" kullanılacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek yıl orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekalı Karar Destek Sistemi kullanacaklarını açıkladı. Yangınla mücadelede yapay zekanın sağlayacağı faydalar neler olacak?
    Oy Ver
    Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için gelecek sene yapay zeka teknolojisini kullanacak. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Yangın Yönetim Merkezi, gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak yapay zekalı Karar Destek Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

    Yangın Yönetim Merkezi, 8 insansız hava aracı (İHA) ve 126 gözetleme kulesinden elde ettiği görüntüleri takip ederek orman yangınlarını takip ediyor. Merkezden ayrıca Araç Takip Sistemi'nden teşkilata ait tüm araçların sürücüleri, konumları, çalışma süreleri, yüklenen su kapasitesi, yakıt ve mekanik durumu anlık olarak takip ediliyor.

    Ekipleri yapay zeka yönlendirecek

    Gelecek sene kullanılmaya başlanacak yapay zekalı Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki görüntüleri kullanarak ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerin konumunu, meteorolojik verileri işleyerek yangın anında bilgilendirecek. Müdahale etmesi gereken ekip sayısı, yönleri, su takviyesi yapılacak yerler ve gerekli ekipmanlar hakkında uyarı yapacak. Yapay zeka yangın tespit ettiği anda en yakın ekibe sinyal göndererek konum bilgisi paylaşacak ve olayla ilgili bilgilendirme yapacak. Yangınlara daha hızlı müdahale edilecek ve yeteri kadar aracın yönlendirilmesini sağlayacak.

    Müdahale süresi hızlanacak

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insan hatasının ortadan kalkacağını vurgulayarak yapay zekanın sağlayacağı faydalar hakkında şunları söyledi:

    “Bu sistemi hayata geçirdiğimiz zaman, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sorunsuz sağlanacak. Bu sistem, şu an 11 dakika olan yangına müdahale süremizi daha da düşürecek. Bu bizim için çok önemli çünkü yangının ilk 20 dakikasındaki 1 dakika, yarım saatten sonraki 1 saate eşittir. Bu sistem şu an dünyada kullanılan bir sistem değil. Türkiye olarak ormancılık alanında en gelişmiş ülkelerin kullandığı teknolojilerin daha ilerisini kullanıyoruz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız