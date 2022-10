Orman yangınlarıyla mücadelede "yapay zeka" kullanılacak

Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için gelecek sene yapay zeka teknolojisini kullanacak. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Yangın Yönetim Merkezi, gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak yapay zekalı Karar Destek Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Yangın Yönetim Merkezi, 8 insansız hava aracı (İHA) ve 126 gözetleme kulesinden elde ettiği görüntüleri takip ederek orman yangınlarını takip ediyor. Merkezden ayrıca Araç Takip Sistemi'nden teşkilata ait tüm araçların sürücüleri, konumları, çalışma süreleri, yüklenen su kapasitesi, yakıt ve mekanik durumu anlık olarak takip ediliyor.

Ekipleri yapay zeka yönlendirecek

Gelecek sene kullanılmaya başlanacak yapay zekalı Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki görüntüleri kullanarak ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerin konumunu, meteorolojik verileri işleyerek yangın anında bilgilendirecek. Müdahale etmesi gereken ekip sayısı, yönleri, su takviyesi yapılacak yerler ve gerekli ekipmanlar hakkında uyarı yapacak. Yapay zeka yangın tespit ettiği anda en yakın ekibe sinyal göndererek konum bilgisi paylaşacak ve olayla ilgili bilgilendirme yapacak. Yangınlara daha hızlı müdahale edilecek ve yeteri kadar aracın yönlendirilmesini sağlayacak.

Müdahale süresi hızlanacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insan hatasının ortadan kalkacağını vurgulayarak yapay zekanın sağlayacağı faydalar hakkında şunları söyledi:

“Bu sistemi hayata geçirdiğimiz zaman, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sorunsuz sağlanacak. Bu sistem, şu an 11 dakika olan yangına müdahale süremizi daha da düşürecek. Bu bizim için çok önemli çünkü yangının ilk 20 dakikasındaki 1 dakika, yarım saatten sonraki 1 saate eşittir. Bu sistem şu an dünyada kullanılan bir sistem değil. Türkiye olarak ormancılık alanında en gelişmiş ülkelerin kullandığı teknolojilerin daha ilerisini kullanıyoruz.”

