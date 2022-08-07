GEBKİM OSB'de yangınlara anında müdahale için yapay zekalı İHA'lar devriye atacak

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Kimya şirketlerine ev sahipliği yapan en büyük Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM OSB, kazalara ve yangınlara erken müdahale edebilmek için teknolojiden faydalanacak. GEBKİM OSB, 18 aylık çalışmanın sonucunda Acil Müdahale Yazılımı’nı devreye aldığını açıkladı.

GEBKİM OSB’de yapay zekalı İHA’lar 7 gün 24 saat uçuş yaparak olası bir tehlike durumunda itfaiye, AFAD, Sağlık Birimleri, Ulusal Zehir Merkezi gibi kamu kuruluşlarına haber verecek. Ayrıca fabrika yetkililerini mobil uygulama üzerinden uyaracak.

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Sistem otonom yapıda hazırlandı. Yapay zekalı İHA’lar, nerede uçacağını kendisi belirliyor, hangi bölgelerin daha riskli olduğunu biliyor. Olası kazaları ve yangınları kendisi tespit ediyor.

Avrupa Birliği tarafından destekleniyor

Kimya şirketlerindeki kazalar sadece şirketin kendisini değil yakınındaki yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor. Bu nedenle projeye ilgi büyük. Acil Müdahale Yazılımı projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nden destek alıyor.

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Acil durumlar hakkında eğitim verildi

Kurulumundan aktif edilme sürecine kadar geçen 18 aylık zamanda sistemin verimli çalışabilmesi için tüm GEBKİM ve katılımcı firma acil durum ekiplerinin temel ilk yardım, acil durum eğitimleri, yangın riski değerlendirmesi, kimyasal dökülme ve sızıntı, yangına müdahale gibi kimya sektöründe büyük önem arz eden konularda eğitimler verildi.

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12 eğitim başlığı ve 3 seminerden oluşan program ile yaklaşık 2 bin kişiye verilen eğitimler sonunda işveren ve çalışanların bireysel ve kurumsal kapasiteleri artırıldı. Yazılımın devreye alınmasının öncesinde GEBKİM OSB bünyesinde 3 kez sistemin pilot denemesi ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

Öğrenciler de proje kapsamına alındı. GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’na ait Dilovası'ndaki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 400’ü aşkın öğrenciye de Afet Bilinci ve Acil Durum Eğitimi verildi.

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GEBKİM OSB'de yapay zekalı İHA'lar devriye atacak