Orta Çağ temalı strateji oyunu Crusader Kings III, 2020 yılında PC’ye geliyor

Tam Boyutta Gör Oldukça beğenilen Orta Çağ temalı rol yapma ve strateji oyunu Crusader Kings, 3. yapımıyla 2020 yılında PC platformu için yayınlanacak.

Oyunun geliştiricisi Paradox Interactive tarafından paylaşılan tanıtım videosu ile ortaya çıkan oyun, eski oyunlara kıyasla daha gelişmiş yönetim seçenekleri vadediyor. Ülke yönetirken ailemizi ön plana koyduğumuz oyunda yine evlilik, diplomasi ve savaş seçenekleri arasında krallığımızı genişletmeye çalışacağız.

Oyunun dünyasının daha da detaylı hale getirileceğini ifade eden geliştirici ekibe göre Crusader Kings III haritası İspanya’dan Hindistan’a ve İskandinavya’dan Orta Afrika’ya kadar uzanacak.

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Tahtımızı gelecek nesillere aktarmak adına casusluktan suikaste birçok yönteme başvurabileceğimiz oyun Steam ve Xbox Game Pass PC için yayınlanacak.

Paradox Interactive tarafından yayınlanan duyuru videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/crusader-kings-3-has-been-officially-announced-and-detailed-coming-to-the-pc-in-2020/