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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi

    PlayStation 5'in geliştirici kitinin ilk gerçek görüntüleri sızdırıldı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi
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    PlayStation 5'in geliştici kitine ait tasarım görüntüleri bildiğiniz gibi bir süredir internette dolaşıyordu. Birden fazla yapımcı tarafından onaylanan bu geliştirici kiti şimdi gerçek hayatta da ilk kez görüntülendi. Sony, bu geliştirici kitlerini 2019'un başlarında oyun yapımcılarına dağıtmıştı. 

    Sızan fotoğraftaki konsol elbette tasarım anlamında göze pek de hoş görünmüyor. Ancak bunun sadece bir geliştirici kiti olduğunun altını çizmemiz gerek. Geliştirici kitlerinin genelde nihai tasarımla herhangi bir ilgisi olmuyor. Örneğin PlayStation 4'e ait geliştirici kiti aşağıdaki gibiydi. Dolayısıyla bu tasarımları referans alarak PlayStation 5'in nihai tasarımı için tahminler yürütmek şu anda mantıklı değil.

    PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi

    PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Konsolun nihai tasarımının da 2020'nin başları gibi resmen tanıtılması bekleniyor. PS5'in şu anda onaylanan özellikleri arasında 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk desteği var. Donanım tarafında ise AMD Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU bekleniyor.



    https://www.tweaktown.com/news/68268/first-real-photo-playstation-5-dev-kit-appears/index.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 sa.
    Geliştirici kiti debug kabiliyetleri falan bir sürü ek donanımla geliyordur, o yüzden böyle kaba saba olur fakat soğutmak için benzer altyapıyı kullanırlar gibi geliyor neticesinde geliştirici benzer termal özelliklere göre sınırları zorlayabilmeli.
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    AribyAriana 1 sa.
    Nihai tasarım değildir de lakin Bavul edition
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