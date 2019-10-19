PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi

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PlayStation 5'in geliştici kitine ait tasarım görüntüleri bildiğiniz gibi bir süredir internette dolaşıyordu. Birden fazla yapımcı tarafından onaylanan bu geliştirici kiti şimdi gerçek hayatta da ilk kez görüntülendi. Sony, bu geliştirici kitlerini 2019'un başlarında oyun yapımcılarına dağıtmıştı.

Sızan fotoğraftaki konsol elbette tasarım anlamında göze pek de hoş görünmüyor. Ancak bunun sadece bir geliştirici kiti olduğunun altını çizmemiz gerek. Geliştirici kitlerinin genelde nihai tasarımla herhangi bir ilgisi olmuyor. Örneğin PlayStation 4'e ait geliştirici kiti aşağıdaki gibiydi. Dolayısıyla bu tasarımları referans alarak PlayStation 5'in nihai tasarımı için tahminler yürütmek şu anda mantıklı değil.

PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Konsolun nihai tasarımının da 2020'nin başları gibi resmen tanıtılması bekleniyor. PS5'in şu anda onaylanan özellikleri arasında 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk desteği var. Donanım tarafında ise AMD Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU bekleniyor.

https://www.tweaktown.com/news/68268/first-real-photo-playstation-5-dev-kit-appears/index.html