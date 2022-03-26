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    Disney Channel Kapanıyor, Disney+ Geliyor! | SinemaHaber

    Sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber programımız bu hafta da canlı yayınla değil, video ile sizlerle birlikte. Bu haftanın gündeminde şüphesiz Disney Channel bulunuyor.
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    Disney Channel Kapanıyor, Disney+ Geliyor! | SinemaHaber
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Disney Channel'ın kapanması, The Batman filminden silinen Joker sahnesi ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca her hafta olduğu gibi önerilere de devam ediyoruz. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 7 dakika önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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