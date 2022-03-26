Disney Channel Kapanıyor, Disney+ Geliyor! | SinemaHaber

Tam Boyutta Gör

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

Rockstar GTA Online'ın abonelik servisi GTA Plus'ı duyurdu 4 sa. önce eklendi

Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Disney Channel'ın kapanması, The Batman filminden silinen Joker sahnesi ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca her hafta olduğu gibi önerilere de devam ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.