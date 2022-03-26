Disney Channel Kapanıyor, Disney+ Geliyor! | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Disney Channel'ın kapanması, The Batman filminden silinen Joker sahnesi ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca her hafta olduğu gibi önerilere de devam ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"