Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı

Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile birlikte popülerleşen Russo Kardeşler'in yönettiği ve Spider-Man filmlerinden tanınan Tom Holland'ın başrolünde olduğu Cherry isimli filmden bir sahne paylaşıldı.
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Nico Walker'ın kitabından uyarlanan Cherry isimli filmin senaristliğini Jessica Goldberg ve Angela Russo-Otstot üstleniyor. Filmin yönetmenliğini sie dediğimiz gibi Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor.
Filmin konusu ise şöyle: Irak'tan dönen eski ordu doktoru, yaşadığı tavma sonrası stres bozukluğu sebebiyle uyuşturucu bağımlısı olur ve hayatının kurtuluşu olduğunu düşündüğü bir banka soygunu planlar.
Oscar'a aday olması beklenen filmin Oscar kampanyası da başlatıldı. Başrolünde Tom Holland'ın olduğu filmdeThomas Lennon, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Damon Wayans Jr., Michael Gandolfini ve Jack Reynor gibi isimler bulunuyor. Cherry isimli film, 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta yayınlanacak.
Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://screenrant.com/cherry-tom-holland-teaser-trailer-russo-brothers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca kimler neye göre kampanya başlatıyor?