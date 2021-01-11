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    Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı

    Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland'ın başrolünde olduğu Russo Kardeşler'in de yönetmenliğini yaptığı Cherry isimli filmden bir sahne paylaşıldı.
    12 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı
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    Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile birlikte popülerleşen Russo Kardeşler'in yönettiği ve Spider-Man filmlerinden tanınan Tom Holland'ın başrolünde olduğu Cherry isimli filmden bir sahne paylaşıldı.

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    Nico Walker'ın kitabından uyarlanan Cherry isimli filmin senaristliğini Jessica Goldberg ve Angela Russo-Otstot üstleniyor. Filmin yönetmenliğini sie dediğimiz gibi Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor.

    Filmin konusu ise şöyle: Irak'tan dönen eski ordu doktoru, yaşadığı tavma sonrası stres bozukluğu sebebiyle uyuşturucu bağımlısı olur ve hayatının kurtuluşu olduğunu düşündüğü bir banka soygunu planlar.

    Oscar'a aday olması beklenen filmin Oscar kampanyası da başlatıldı. Başrolünde Tom Holland'ın olduğu filmdeThomas Lennon, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Damon Wayans Jr., Michael Gandolfini ve Jack Reynor gibi isimler bulunuyor. Cherry isimli film, 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta yayınlanacak.

    Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://screenrant.com/cherry-tom-holland-teaser-trailer-russo-brothers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarRS (hazar RS) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oscar konusuyla alakalı hiç bilgim yok ama daha film çıkmadan oscar adayı olması nasıl bekleniyor? Oyunculuk belli değil. Hikaye, müzikler vs daha ortada yok. Aday olması için vizyona girmiş olması gerekmiyor mu? Wikiden baktım, en az 1 sinemada gösterime girmiş olması gerekiyor diyor mesela.
    Ayrıca kimler neye göre kampanya başlatıyor?
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    SuperVisör (mahir cam) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    öyle bir şey söz konusu bile olamaz hiç haketmiyor daha dün çıktı piyasaya ayrıca spiderman filmini spiderman yapanda eski aktörü Tobey Maguire dir kaprisli diye şimdi bunu getirdiler alel acele oskarıda Tobey hakediyor sonuna kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    th9 11 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    :d
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    Moueson 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom holland gerçekten çok iyi bir oyuncu ışığı parlak .
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