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    Otobüs ve minibüs yolculuklarında emniyet kemeri takmak zorunlu hale geldi

    Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri kapsamında hem taşıtlar hem de yolcular için yeni kurallar belirlendi. Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan hareket edilemeyecek.
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    Otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu hale geldi
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    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri, 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin bazı maddelerinde kritik değişikliklere gidildi.

    Buna göre minibüsler ve otobüslerde tüm yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu oldu. Ayrıca taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu getirildi. Taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar çocuk bağlama sistemi yani üç nokta emniyet kemeri bulundurulması gerekecek.

    Otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu hale geldi
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    Kemer yoksa araç gidemeyecek

    İlgili yönetmeliğe ayrıca ‘2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez hükmü de eklendi.

    Motosiklet sürücülerine gözlük şartı

    Yapılan yeni düzenlemede son dönemde yaşanan trafik kazalarının önemli unsuru haline gelen scooterler ile elektrikli bisikletler de yönetmeliğe dahil edildi. Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücüleri için kaskın yanına bir de koruma gözlüğü şartı eklendi.

    Otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu hale geldi
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    Bu araçların sürücüleri artık gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takmak zorunda kalacaklar. Fakat kaskında koruma gözlüğü olanlar için böyle bir gereklilik aranmayacak.

    Tüm bunların yanı sıra bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile varsa yolcularına gece seyahatlerinde görünmelerini sağlayacak şekilde reflektif yelek gibi kıyafet giyme zorunluluğu getirildi.

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