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    RTÜK'ten Netflix ve Spotify'a ceza!

    RTÜK, bir animasyon dizideki eşcinsel sahne nedeniyle Netflix'e ve çalma listeleri isimleri nedeniyle Spotify'a idari yaptırım uygulama kararı aldı.              
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    RTÜK, Netflix ve Spotify'a idari yaptırım uyguladı
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon ve radyoların yanı sıra dijital platformlarına ceza kesmeye devam ediyor. Bu defa Netflix ve Spotify’a idari yaptırım uygulandı.

    RTÜK'ten Netflix'e ceza

    RTÜK, Netflix özel yapımı Jurassic World Kretase Kampı isimli animasyon dizinin 5. sezon 9. bölümünde iki kadın karakterin öpüşme sahnesi nedeniyle Netflix’e idari yaptırım uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dilekçe vererek diziyi RTÜK'e şikayet etmişti.

    RTÜK neden Netflix'e ceza kesti?

    Kurumdan yapılan açıklamada Netflix’in diziyi 18 yaş ve üzeri sembolle yayınlamasına rağmen “Ailece İzlenebilecek Diziler” etiketini kullanması nedeniyle izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini ifade etti. RTÜK, Netflix’in "Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiğini açıkladı.

    Spotify'daki bazı içerikler kaldırılacak

    RTÜK’ün diğer cezası ise Spotify platformuna uygulandı. Platformda yer alan bazı çalma listeleri isimlerinin ve podcast içeriklerinin sakıncalı olduğu belirlendi. Milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren içeriklerin platformdan temizlenmesine karar verildi.

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