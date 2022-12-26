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    Otokar, İtalya'dan 148 adetlik otobüs siparişi aldı

    Avrupa pazarında başarılı çıkışını sürdüren Otokar'ın otobüsleri şimdi de İtalya'daki yolculara hizmet vermeye hazırlanıyor. Şirket, İtalya'daki iki farklı taşımacılık operatöründen sipariş aldı.
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    Otokar, İtalya'dan 148 adetlik otobüs siparişi aldı Tam Boyutta Gör
    Otokar, ticari araçlarda hedef pazarı olan Avrupa’da başarılı çıkışını sürdürüyor. Şirket, İtalya merkezli satınalma ofisi Consip ile 2021 ve 2022 yılında imzalanan çerçeve anlaşmalar kapsamında iki farklı operatörden toplam 148 adet otobüs siparişi aldı. Toplam değeri 34,2 milyon euro olan teslimatların 2023 yılının ikinci yarısında başlaması ve partiler halinde 2024 yılının ilk yarısı içinde tamamlanması planlanıyor.

    Otokar'ın aldığı siparişlerden 58 adedi İtalya’nın Toskana bölgesine teslim edilecek. 28 adet orta boy Doruk otobüs ve 30 adet doğalgazlı Kent otobüs, İtalya’nın Tiren Denizi kıyı bölgesindeki tüm taşımacılığı üstlenen önde gelen taşımacılık operatörü Autolinee Toscane firması filosunda hizmet edecek.

    90 adet doğalgazlı Kent otobüs ise İtalya’nın güney bölgesi Puglia’ya ihraç edilecek. Araçlar Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi (Regione Puglia Dipartimento Mobilita) bünyesinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

    Otokar’ın on binlerce aracı başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkede hizmet veriyor. Otokar’ın 10,8 metre uzunluğundaki doğalgazlı Kent CNG otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve güçlü klimasıyla dikkat çekiyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç; aynı zamanda toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.

    Otokar’ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk yaşatıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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