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    Otokar, yeni minibüsü Centro ve elektrikli e-Centro'yu sergiledi

    Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak tasarlanıp geliştirildiği belirtilen Otokar CENTRO, çok yakında İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satışta olacak.
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    Otokar, yeni minibüsü Centro ve elektrikli e-Centro'yu sergiledi

    Otokar Centro

    Otokar, ürün ailesine kattığı yeni araçlarıyla Busworld Turkey 2022'de yerini aldı. Fuara 5 aracıyla katılan şirketin yeni minibüsleri Otokar Centro ve elektrikli Otokar e-Centro, farklı yerleşim seçenekleriyle hatlı minibüs taşımacılığı ve belediye/halk otobüsü taşımacılığına hitap ediyor.

    Yeni Otokar Centro ve e-Centro

    Dizel motorlu Otokar Centro, şirketin daha önceki M-2010'ların devamı niteliğinde. Dizel motorlu araç, Otokar'ın yeni tasarım çizgisini korurken 6 ve 6,6 metre versiyonlarıyla pazara sunuluyor. Verilen bilgiye göre, geniş ayakta durma alanı ile dikkat çeken minibüsün standart yerleşim düzeni 11 sabit, 6 katlanır koltuk ve 14 ayakta yolcu şeklinde. Otokar Centro'da 107 kW güç ve 400 Nm tork üreten dizel motor bulunuyor.

    Otokar e-Centro da aynı modelin tamamen elektrikli versiyonu. Güç aktarma sisteminin yanı sıra tasarım olarak da biraz daha farklı. Elektrikli minibüsün tasarımında 1970'lerde üretilen Magirus'lardan ilham alınmış. e-Centro'nun da 6 ve 6,6 metrelik iki farklı versiyonu mevcut. 200 kW azami güç ve 1200 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip araç 32 yolcu taşıyor.

    Otokar, yeni minibüsü Centro ve elektrikli e-Centro'yu sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Otokar e-Centro

    e-Centro'nun 110 kW Li-ion NMC bataryaları (120 kW şarj gücü ile) 1,5 saat gibi bir sürede şarj oluyor ve tek şarjla 200 km menzil sunuyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği sayesinde şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlanıyor.

    e-KENT otobüsler de sergilendi

    Otokar Busworld Turkey 2022’de CENTRO ürün ailesinin yanı sıra 6 metreden 18,75 metreye uzanan farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergiledi.

    Otokar’ın 12 metrelik elektrikli e-KENT otobüsü geçen aylarda İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi pek çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından denenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı.

    Çevre dostu sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli otobüs ailesi e-KENT’in 18,75 metre körüklü versiyonu özellikle yolcu sayısının yüksek olduğu metropoller için geliştirildi. Körüklü e-KENT uzunluğuna rağmen yüksek manevra kabiliyeti sunan körüklü yapısı ile dikkat çekiyor.

    Otokar, şehirlerin değişen ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak üzere körüklü e-KENT’te 350, 490, 560 kWh gibi farklı batarya kapasite seçenekleri sunuyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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