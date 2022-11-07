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    Anlık Bildirim

    Avrupa'da otomobil üretimi azalacak! Otomobil fiyatları zamlanabilir

    Türk otomotiv tedarikçisi bugün otomobil üretimi azalacak temalı bir bildirim ile şok oldu. Avrupa'da beklenen ekonomik gerileme ülkemizi ve otomobil fiyatlarını derinden etkileyebilir.
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    Otomobil Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da bir ekonomik resesyon bekleniyor. Bundan dolayı Türk otomotiv tedarikçilerinin siparişleri revize ediliyor. Otomobil fiyatları artabilir, otomobil talebi daha da düşebilir.

     

    Otomobil üretimi azalacak

    Türk otomotiv tedarikçileri Avrupalı markalar tarafından uyarıldı. Yapılan uyarıda 2023 ve 2024'te daha önce üretime dair beyan edilen araç sayısından daha az araç üretileceği açıklandı. Tedarikçiler tarafından yapılan planların değiştirilmesi artık bir mecburiyet.

    Türkiye otomotiv sanayisinin bir numaralı ihracat kalemi bu durumdan dolayı sekteye uğrayacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, geçen ayki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8'lik bir artışla 2.65 milyar dolar olduğunu söyledi.

    Sputnik'in ilgili haberine göre Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam negatif yönde revizyonların başladığını ifade etti ve sözlerine şu cümleleri ekledi:

    Otomobil üretimi Tam Boyutta Gör
    "Hemen hemen tüm Avrupalı otomotiv üreticileri, 2023 ve 2024’te devreye girecek yeni araçlarda daha önce beyan ettikleri üretim adetlerini düşüreceklerini belirterek, planlamamızı ona göre yapmamız konusunda bize bildiri gönderdi."

    "Dünyada yüzde 5, Avrupa’da ise yüzde 7 üretim artışı bekleniyordu. Ancak dünyada yüzde 2’lik bir büyüme var. Avrupa’da ise kan kaybı başladı. Bu da ilerisi için bize endişe veriyor. Pandemide, ‘Türk tedarikçilerin 2023-2024’te devreye girecek yeni platformlarda payı artıyor’ vurgusu yapıyorduk ancak bu yeni araçların planlarında arka arkaya negatif yönde revizyonlar gelmeye başladı."

    "Mesela 100 bin araç için teklif alınmışken, tarih yaklaştıkça ‘Biz bu platformdan 80 bin adet satabileceğiz. Ona göre planınızı yapın’ türünde Avrupa’daki ana sanayilerden bildiriler gelmeye başladı. Bu iyiye işaret değil. Ekonomideki daralma sinyalleri paralelinde son haftalarda neredeyse Avrupa’daki tüm otomotivciler, lansmanı yapılacak yeni araçların üretim sayılarını azaltıyorlar."

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik ise siparişlerin çip krizi nedeniyle geciktiğini, resesyonun etkilerinin henüz tam hissedilmediğini, gelecek için endişeli olduğunu belirtti.

    Otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu sorun için alacağı önlemler hayati bir önem taşıyacak.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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