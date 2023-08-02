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    Anlık Bildirim

    Otomobilde stokçuluğa "elektronik" denetim geliyor

    Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasındaki stokçuluğa karşı yeni önlem geliştiriyor. Gelen haberlere göre, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir elektronik sistem üzerinde çalışılıyor
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    Otomobilde stokçuluğa 'elektronik' denetim geliyor Tam Boyutta Gör
    Sağlık ve ilaçlarda uygulanan ürün takip sistemine benzeyen bu elektronik uygulama ile bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar elektronik takip sistemine dahil olacak. Bu sayede aracın bayiye ulaşması ve müşteriye teslim edilmesi gibi süreçler elektronik olarak takip edilebilecek.

    Yeni uygulama ile sıfır araç stoku yapan bayiler de özel takibe alınacak. Araçlara takip sistemi takılacak. Böylece, otomotivdeki en büyük problemlerden biri olarak görülen stokçuluk olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Bunun dışında ikinci el araç ilanlarına ilişkin yeni bir düzenleme de gündemde. İlan sitelerinde artık gerçek kişilerin satış yapmasına izin verilecek. İlanı veren kişinin ismi, soyismi ve telefon numaralarının doğru olduğu bu siteler tarafından teyit edilecek.

    Böylece kimin gerçek satıcı kimin ticari işletme olduğu net bir şekilde ortaya çıkarılmış olacak. Ayrıca, sahte isimle verilen ilanların da önüne geçilmiş olacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek.

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