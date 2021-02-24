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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek

    Araç içi bilgi sistemlerinde daha gelişmiş veri aktarım çözümleri haliyle DRAM bileşenlerine ihtiyacı arttırıyor. Sektörün DRAM ihtiyacının yıllık yüzde 30 büyüyeceği tahmin ediliyor.
    24 Şubat 2021, 22:00 (2 gün)
    1b
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek
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    Son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan yonga sıkıntısı dikkatleri bu noktaya çevirdi. Geçmiş yıllardaki geleneksel araçları hatırlayanlar bu denli yonga talebinin neden ortaya çıktığını düşünebilirler ancak artık araçlar yongaya aç hale geldi.

    Yıllık talep oranı patlama yaptı

    Bir dönem sadece kaset çalabildiğimiz arabalarımız bugün son derece akıllı hale geldi. Temel seviyede bir bilgi ekranı olan araçlarda bile sensörlerden verileri işlemek için kontrolcülere ve DRAM ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Tesla’nın araçlarında 20GB DRAM hedefi koyduğunu ve hatta daha yüksek bant genişliği sebebiyle GDDR5 belleklere yer verdiğini belirtelim. DRAM tüketimi olarak Tesla belirli senaryolarda PC üreticilerini yakalıyor.

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    Analizler otomotiv sektöründeki DRAM talebinin önümüzdeki 3 yıllık süre için yıllık yüzde 30 artış göstereceğini tahmin ediyor. Bu yıl otomobillerin ortalama DRAM kapasitesi 4GB civarında olacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda bu ortalamanın daha da artması bekleniyor.

    Micron hali hazırda otomotiv bellek pazarının yüzde 50 ile lideri durumunda. DDR2, DDR4 gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra LPDDR ve GDDR gibi esnek ürünler de sunuyor. Ayrıca NAND Flash, NOR flash da dahil çok geniş bir portföyü var. Samsung ve SK Hynix gibi sektör devlerinin yanı sıra Nanya Tech, Winbond gibi Tayvanlı üreticiler de sektörde payını arttırıyor.

    Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek
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    Araçlar diğer cihazlara göre 7-10 yıl arasında kullanım ömrü sunduğu için bileşenlerin de buna uygun şekilde dayanıklı olması gerekiyor. Otomotiv DRAM ürünleri bu nedenle standart ürünlere göre daha katı bir süreç gerekiyor. Bu da üretim süresini ve maliyetini arttırıyor.

    İşte sürekli artan talep ve hassas üretim süreçleri zaten hatları yeterli gelmeyen TSMC’nin de bir noktada tıkanmasına neden oldu. Yılın ikinci yarısında önemli yatırımlar ve mühendis takviyesi ile TSMC darboğazı aşmayı planlıyor. Yonga arz sıkıntısı da yıl sonuna doğru çözüme kavuşmuş olacak.



    https://www.techpowerup.com/278882/explosive-growth-in-automotive-dram-demand-projected-to-surpass-30-cagr-in-next-three-years-says-trendforce Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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