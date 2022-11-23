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    Otomotivde lojistik sorunu derinleşiyor! Kriz nedeniyle fiyatlar artabilir

    Gelen son haberlere göre Stellantis'in Peugeot 3008 SUV modellerini ürettiği Sochaux fabrikasında binlerce araç nakliye sorunları nedeniyle tesis içerisinde sıkışıp kalmış durumda.
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    Otomotivde lojistik krizi büyüyor: Fiyatlar artabilir! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında lojistik krizi büyüyor. Özellikle Avrupa'yı derinden etkilediği belirtilen sorun nedeniyle üretim bandından inen otomobiller fabrika dışına çıkarılamıyor. Bu durum üreticilerin daha maliyetli de olsa alternatif yollar aramasına ve dolayısıyla ek maliyetin otomobil fiyatlarına artış olarak yansımasına sebep oluyor. Ayrıca sıfır otomobilde bulunurluk sorunu devam ettikçe ikinci elde de fiyatlar şişiyor.

    Yukarıda bahsettiğimiz krizin en yakın mağdurlarından biri Stellantis. Peugeot 3008 SUV'ların üretildiği Sochaux fabrikasında binlerce aracın gönderilmeye hazır olduğu fakat lojistik problemi nedeniyle fabrikada sıkışıp kaldığı belirtiliyor. 4 bin civarında araç, fabrikanın park alanlarını doldurmanın yanı sıra bu hafta başı itibarıyla dışarıya taşmış durumda.

    Gelen haberlere göre Stellantis de lojistik sorunlarını doğruladı ancak sayılar sürekli değiştiği için bekleyen araç sayısı hakkında açıklama yapmadı. Şirket sözcüsü, navlun sorunlarının tüm otomotiv endüstrisini etkilediğini ve Stellantis'in problemi çözmek için durmaksızın çalıştığını dile getirdi. Nakliye sorunları, çekici ve şoför eksikliğinin yanı sıra boşta gemi bulunamaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor.

    Sorunlar elbette başka üreticileri de etkiliyor. Örneğin Tesla, bir önceki çeyrekte müşterilere teslim edebildiği araç sayısından 22 bin adet daha fazla üretim yapmış. Üstelik son çeyrekte müşterilere teslim edilebilecek araç sayısına göre bu birikmenin artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

    Otomotivde lojistik krizi büyüyor: Fiyatlar artabilir!
    Tesla'nın Baş Finans Sorumlusu Zachary Kirkhorn, geçen ay yaptığı açıklamada şirketin Şanghay'dan Avrupa'ya transfer için gemi bulmanın yanı sıra ABD ve Avrupa'daki belirli parçaların kara yoluyla sevkiyatı için araç bulma konusunda büyük uğraş verdiğini belirtmişti.

    Araç taşıyan gemiler Çin-Türkiye hattını tercih etmiyor

    Çok değil bir hafta önce de Çin'den Türkiye'ye yapılan otomobil ithalatında lojistik sorunları yaşandığı paylaşılmıştı. Çin'in artan otomotiv ihracatının araç taşıyan Ro-Ro gemilerinde kapasite sorununa yol açtığı, armatörlerin bu sınırlı kapasiteyi de Türkiye'ye gelmek yerine Avrupa gibi daha yüksek navlun olan bölgeler için kullandığı ifade edilmişti.

    Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, konuyla ilgili değerlendirmesinde, gemi bulamadıkları için Çin’de üretilen MG araçları, ek maliyeti göze alarak Türkiye’ye konteyner gemileri ile getirmeye başladıklarını belirtmişti. Şirketin hasar riskini azaltmak adına 6 otomobil alan konteyner içerisine sadece 2 araç yüklemesi yaptığı ifade edilmişti.

    Kaynakça https://europe.autonews.com/automakers/peugeot-suvs-are-stuck-french-plant-logistics-troubles?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter https://www.ekonomim.com/ekonomi/ro-ro-bulamayan-otolar-cinden-konteynerle-geldi-haberi-674600
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 2 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    lojistik, kriz ve
    7 etiket daha peugeot stellantis Tesla mg otomobil fiyatları Teknoloji Haberleri Yaşam
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