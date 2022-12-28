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    ÖTV muafiyetli araç alımı için yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyor

    Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç alımına çeşitli kısıtlamalar geliyor. ÖTV'siz alınan araçları yalnızca birinci derece akrabalar sürebilecek.             
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    ÖTV muafiyetli araç alımı için yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyo Tam Boyutta Gör

    Engelli bireylere kolaylık sağlamak adına, engellilik oranı yüzde 90 ve üzerindeki vatandaşlar ÖTV’siz otomobil satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 45’in üzerindeki kişiler ise belirtilen şartlara uygun olmaları halinde yüzde 26,3 oranında ÖTV indiriminden faydalanıyor. Yeni yılda ÖTV muafiyetli otomobil alımına çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

    İkinci ve üçüncü derece akrabalar kullanamayacak 

    Mevcut düzenlemeye göre yüzde 90 engelli kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları ÖTV muafiyetli arabaları kullanabiliyordu. 1 Ocak 2023 itibarıyla ise yalnızca birinci derece akrabalar ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Birinci derece akrabalardan aynı şehirde ikamet eden üç kişinin ismi bildirilecek. Birinci derece akrabaların yanı sıra, noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de bildirilebilecek. Otomobili yalnızca bildirilen sürücüler kullanabilecek

    Engellilik oranı yüzde 90'ın altındakiler yalnızca kendisi kullanabilecek

    Engel oranı yüzde 90 altında olup ÖTV indirimiyle özel tertibatlı otomobil sahibi olacak vatandaşlar, otomobillerini yalnızca kendisi kullanabilecek. Akrabaları veya istihdam edilen şoförü kullanamayacak.

    Söz konusu yeni kısıtlamalar 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra alınan otomobiller için uygulanacak. Önceki satın alınanları kapsamayacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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