ÖTV muafiyetli araç alımı için yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyor

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Engelli bireylere kolaylık sağlamak adına, engellilik oranı yüzde 90 ve üzerindeki vatandaşlar ÖTV’siz otomobil satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 45’in üzerindeki kişiler ise belirtilen şartlara uygun olmaları halinde yüzde 26,3 oranında ÖTV indiriminden faydalanıyor. Yeni yılda ÖTV muafiyetli otomobil alımına çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

İkinci ve üçüncü derece akrabalar kullanamayacak

Mevcut düzenlemeye göre yüzde 90 engelli kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları ÖTV muafiyetli arabaları kullanabiliyordu. 1 Ocak 2023 itibarıyla ise yalnızca birinci derece akrabalar ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Birinci derece akrabalardan aynı şehirde ikamet eden üç kişinin ismi bildirilecek. Birinci derece akrabaların yanı sıra, noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de bildirilebilecek. Otomobili yalnızca bildirilen sürücüler kullanabilecek

Engellilik oranı yüzde 90'ın altındakiler yalnızca kendisi kullanabilecek

Engel oranı yüzde 90 altında olup ÖTV indirimiyle özel tertibatlı otomobil sahibi olacak vatandaşlar, otomobillerini yalnızca kendisi kullanabilecek. Akrabaları veya istihdam edilen şoförü kullanamayacak.

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Söz konusu yeni kısıtlamalar 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra alınan otomobiller için uygulanacak. Önceki satın alınanları kapsamayacak.

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ÖTV muafiyetli araç alımı için yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyo