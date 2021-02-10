Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer"

    Kısa süre önce yürürlüğe giren, elektrikli otomobillere yüzde 400'e varan ÖTV zammını değerlendiren TEHAD Başkanı Berkan Bayram, revize yapılmazsa TOGG'un da karardan olumsuz etkileneceğini söyledi.
    10 Şubat 2021, 17:25 (1 hf.)
    25,3b
    2
    244
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    182

    ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini:
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçlara yönelik yüzde 400'e varan ÖTV zammı geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar hem elektrikli otomobil almayı düşünenler hem de markalar için sürpriz oldu.

    ÖTV oranlarında değişiklik yapılan kararla birlikte motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Motor gücü 85-120 kW arasında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e, motor gücü 120 kW’ı geçen otomobillerin ÖTV’si ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, zammın elektrikli otomobil satışlarını ciddi şekilde etkileyeceğinin altını çizdi. Bunun sadece otomobil satışlarını değil tüm elektrikli ulaşım ekosistemini ve yatırımları etkileyeceğini vurgulayan Bayram şöyle konuştu:

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller

    Ayrıca Bkz. "Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER"

    "Şarj istasyonları, akü-batarya firmaları, elektrik depolama ürünleri ve hatta solar panel sektörü de böyle bir engelleme karşısında yatırımlarını erteler. 2011 yılında sadece 4 şehrimizde şarj istasyonumuz mevcuttu. Bugün geldiğimiz noktada 3 bin adete ulaşan soket sayımız ile 81 ilde yapılanmamız tamamlandı. Elbette bu yatırımlar dünyada görülen hızlı satış rakamlarının ülkemizde de görülebileceği ihtimaliyle yapıldı. Bu yatırım hızının eski hızında gitmeyeceğini söyleyebiliriz"

    ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini:
    Tam Boyutta Gör

    TOGG'un fiyatını da etkileyecek

    Berkan Bayram, yerli otomobilin de vergi artışından olumsuz etkileneceğini belirterek, “TOGG’un C-SUV ve muadil modelleri baz alınarak satışa çıkartılacağı belirtilse de sahip olacağı menzil aralığı ile elektrik motorunun gücünü göz önüne aldığımızda benin tahminim yüzde 15 ÖTV oranıyla bugünkü fiyatı 750 bin TL olurdu. Yeni düzenlemeyle ÖTV yüzde 60'a çıkınca arada yüzde 45’lik fark oluştu. Yani TOGG’un fiyatının 1 milyon TL’ye çıktığını söylemek mümkün. Bu durumda alıcı kitlesi büyük oranda azalacak. Üretim maliyetlerini daha uyguna çekmeye çalışabilirler. Ama bunlar tahmin tabii ki” diye konuştu.

    TEHAD olarak ÖTV kararının gözden geçirilmesi için giriş girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Berkan Berk Bayram, biraz zaman alsa da bu kanun maddesinin revize edileceğini düşündüğünün altını çizdi.

    Pek çok markanın planları rafa kalktı

    Lüks elektrikli araçların Türkiye’ye ithalatını yapan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak da ÖTV artışı sonrası çok fazla markanın elektrikli araçlar konusundaki planlarının rafa kalktığını söyledi. Albayrak, “Bu konuda iştahların kapandığını duyuyorum. VW’nin elektrikli modeli ID.3'ün hala gelip gelmeyeceği belli değil. Peugeot Grubu zaten Türkiye’de elektriklinin geleceğine inanmıyordu. Onlarda da bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Sadece Ford’un Mach-E’yi’i ÖTV artışına rağmen getireceğini öğrendim” dedi.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/elektrikli-otoda-yatirim-ve-siparis-istahi-kacti-haberi-610098 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
    9 sa.
    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tüm ülkeler elektrikli araçlara vergi indirimi yaparken bizimkiler bindirimi yapıyor. Oy verenler mutludur umarım
    3 Yanıt Yanıtla +349
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Padişahım çok yaşa!!!
    1 Yanıt Yanıtla +219
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Gümrük birliğine üye bir ülke olarak yerli üretimi kayıracak bir vergilendirme yapamazsın.
    5 Yanıt Yanıtla +133
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (145) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hükümet baba halkın sırtına yük oluyor topladiginiz vergileri adam gibi kullansanız eyvallahta zenginleri daha çok zengin ettiniz neden millet yurt dışına kaçıyor ...siz vatan millet sakaryaya veriyorsunuz coşkuyu millette kanıyor haramzadeler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Nefer- (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüh dolu paket alırız diyorduk şimdi kapı kolunu alabiliyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Borakhan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok sayın hükümetimiz zaten araba almanızı istemiyor. Neden? Araba bu ülke için ultra lüks. ha buna rağmen araba alacaksan da vergisini seve seve vereceksin.

    "Kardeşim araba ihtiyaç" vs. geçin bunları. Buğday, mercimek ithal eden ülkeyiz. Bu şu anlama gelir, götünde yaprak dolaşan Afrika kabileleri var ya hani, Türkiye Cumhuriyeti'nin konumu işte bu kabileleler seviyesinde. Bu kabileler için araba lüks mü? lüks. Beyaz eşya lüks mü? lüks. eeee, sana da lüks.

    işte G20'deyiz, şöyle üretiyoruz, böyle çalışıyoruz diyeceklere. Üretim dediğin şey tek başına yeterli bir kavram değildir. Üretim ve tüketim birlikte değerlendirilmelidir. 2002'den bu yana bu ülke her sene dış ticaret açığı veriyor. Yani zarar ediyor. yani fakirleşiyor, yani küçülüyor. Bugün geldiğimiz durumda g.tümüze don alacak sermayemiz yok bizim. araba ne ola ki.

    Kısacası ya akıllı olup tercihlerinizi değiştireceksiniz ya da paşa paşa yolunmaya devam edeceksiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AasitT (Sercan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Baktılar yapacakları araç hiçte ucuz olmayacak piyasayı ona uygun hale getirdiler. Alışma sürecinden sonra bakın piyasanın altında satıyoruz derler :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    @KlavYE@ (Kramer Noah) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun büyük yigenim



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    orcnd (orçun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yerli otomobilin tasarımını pininfarinadan satın alan çinli firma arabayı üretti avrupaya satmaya başladı, bizde hala fabrikanın temeli atılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk üretim 2023 ilk çeyreğin sonlarındaydı sanırım. 1 ocak'ta dalga geçerim diye hatırlatma falan kurduysan değiştir :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Togg çıkacağına inanan bir sürü cahil var ülkede. Ne desem gg
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neilblack (n k) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerli otomobil seçimden önce asla çıkmaz , çıkarsa seçimi kaybederler.hala bu araca inanan 150k ya yerli araç alacağına inanan bir kesim var. 500-600 k fiyati görünce (çıkarsa tabi) suratlarına tokat gibi gerçekler vurulacak.

    Yerli otomobil işi de küçük bir proje. Bugün begenmedigimiz ülkeler bile derme çatma bir şekilde kendi markalarını üretiyorlar.

    KKTC bile yerli otomobili şekillendirdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Uzekena (Kratos ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli oto da ÖTV sıfırlasalar vallahi de billahi de TESLA alırım. Kaliteden ödün vermem .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    25321 kez okundu.
    134 kişi, toplam 145 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    togg, yerli otomobil ve
    3 etiket daha elektrikli araçlar ötv zammı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor 1 hf. Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor 1 hf. Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı 1 hf. Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak 1 hf. Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde 1 hf. PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" Sonraki GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek 1 hf. Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti 1 hf. Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor 1 hf. Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı 1 hf. İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi 1 hf. Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı 1 hf. Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız