ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer"

Elektrikli araçlara yönelik yüzde 400'e varan ÖTV zammı geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar hem elektrikli otomobil almayı düşünenler hem de markalar için sürpriz oldu.
ÖTV oranlarında değişiklik yapılan kararla birlikte motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Motor gücü 85-120 kW arasında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e, motor gücü 120 kW’ı geçen otomobillerin ÖTV’si ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, zammın elektrikli otomobil satışlarını ciddi şekilde etkileyeceğinin altını çizdi. Bunun sadece otomobil satışlarını değil tüm elektrikli ulaşım ekosistemini ve yatırımları etkileyeceğini vurgulayan Bayram şöyle konuştu:İlginizi Çekebilir 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller
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"Şarj istasyonları, akü-batarya firmaları, elektrik depolama ürünleri ve hatta solar panel sektörü de böyle bir engelleme karşısında yatırımlarını erteler. 2011 yılında sadece 4 şehrimizde şarj istasyonumuz mevcuttu. Bugün geldiğimiz noktada 3 bin adete ulaşan soket sayımız ile 81 ilde yapılanmamız tamamlandı. Elbette bu yatırımlar dünyada görülen hızlı satış rakamlarının ülkemizde de görülebileceği ihtimaliyle yapıldı. Bu yatırım hızının eski hızında gitmeyeceğini söyleyebiliriz"
TOGG'un fiyatını da etkileyecek
Berkan Bayram, yerli otomobilin de vergi artışından olumsuz etkileneceğini belirterek, “TOGG’un C-SUV ve muadil modelleri baz alınarak satışa çıkartılacağı belirtilse de sahip olacağı menzil aralığı ile elektrik motorunun gücünü göz önüne aldığımızda benin tahminim yüzde 15 ÖTV oranıyla bugünkü fiyatı 750 bin TL olurdu. Yeni düzenlemeyle ÖTV yüzde 60'a çıkınca arada yüzde 45’lik fark oluştu. Yani TOGG’un fiyatının 1 milyon TL’ye çıktığını söylemek mümkün. Bu durumda alıcı kitlesi büyük oranda azalacak. Üretim maliyetlerini daha uyguna çekmeye çalışabilirler. Ama bunlar tahmin tabii ki” diye konuştu.
TEHAD olarak ÖTV kararının gözden geçirilmesi için giriş girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Berkan Berk Bayram, biraz zaman alsa da bu kanun maddesinin revize edileceğini düşündüğünün altını çizdi.
Pek çok markanın planları rafa kalktı
Lüks elektrikli araçların Türkiye’ye ithalatını yapan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak da ÖTV artışı sonrası çok fazla markanın elektrikli araçlar konusundaki planlarının rafa kalktığını söyledi. Albayrak, “Bu konuda iştahların kapandığını duyuyorum. VW’nin elektrikli modeli ID.3'ün hala gelip gelmeyeceği belli değil. Peugeot Grubu zaten Türkiye’de elektriklinin geleceğine inanmıyordu. Onlarda da bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Sadece Ford’un Mach-E’yi’i ÖTV artışına rağmen getireceğini öğrendim” dedi.
https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/elektrikli-otoda-yatirim-ve-siparis-istahi-kacti-haberi-610098 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Kardeşim araba ihtiyaç" vs. geçin bunları. Buğday, mercimek ithal eden ülkeyiz. Bu şu anlama gelir, götünde yaprak dolaşan Afrika kabileleri var ya hani, Türkiye Cumhuriyeti'nin konumu işte bu kabileleler seviyesinde. Bu kabileler için araba lüks mü? lüks. Beyaz eşya lüks mü? lüks. eeee, sana da lüks.
işte G20'deyiz, şöyle üretiyoruz, böyle çalışıyoruz diyeceklere. Üretim dediğin şey tek başına yeterli bir kavram değildir. Üretim ve tüketim birlikte değerlendirilmelidir. 2002'den bu yana bu ülke her sene dış ticaret açığı veriyor. Yani zarar ediyor. yani fakirleşiyor, yani küçülüyor. Bugün geldiğimiz durumda g.tümüze don alacak sermayemiz yok bizim. araba ne ola ki.
Kısacası ya akıllı olup tercihlerinizi değiştireceksiniz ya da paşa paşa yolunmaya devam edeceksiniz.
Yerli otomobil işi de küçük bir proje. Bugün begenmedigimiz ülkeler bile derme çatma bir şekilde kendi markalarını üretiyorlar.
KKTC bile yerli otomobili şekillendirdi.
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