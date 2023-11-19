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    Oukitel WP19 Pro geliyor: 22.000 mAh batarya, 6.8" 120Hz ekran

    Oukitel, yeni dayanıklı akıllı telefonunu 12 Aralık'ta piyasaya sürecek. Lansmandan önce Oukitel WP19 Pro modelin tüm özellikleri açığa çıktı. Her yönüyle sağlam bir telefon geliyor.
    Oukitel WP19 Pro geliyor Tam Boyutta Gör
    Oukitel, Haziran 2022’de WP19 dayanıklı akıllı telefonunu tanıtmıştı. Markanın pro modelini önümüzdeki ay, muhtemelen 12 Aralık'ta piyasaya süreceği ortaya çıktı. Oukitel WP19 Pro’nun tasarımını yansıtan görseller dahil olmak üzere tüm teknik detayları sızdırıldı.

    Oukitel WP19 Pro beklenen özellikleri

    Oukitel WP19 Pro, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alacak. Telefon, 12 GB RAM ve 2 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Android 13 ile gelecek telefonun ekranı Gorilla Glass korumalı 6.8 inç FHD+ LCD ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Pil kapasitesinde önceki modele kıyasla önemli bir artış söz konusu; 22.000 mAh! Batarya, 33w şarj hızını koruyor. Sağlam akıllı telefon, üç arka kameraya sahip olacak; 64MP birincil (Samsung sensörü), 20MP gece görüşü (Sony sensörü) ve 2MP makro kamera. Öndeki kamera 16MP.

    Oukitel’in yeni telefonu WP19 Pro, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla birlikte gelecek. 29 mm kalınlığında ve 592,3 gram ağırlığında olacak. Telefonun fiyat ve çıkış tarihine ilişkin bilgiler de önümüzdeki ay resmiyet kazanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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