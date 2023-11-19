Tam Boyutta Gör Oukitel, Haziran 2022’de WP19 dayanıklı akıllı telefonunu tanıtmıştı. Markanın pro modelini önümüzdeki ay, muhtemelen 12 Aralık'ta piyasaya süreceği ortaya çıktı. Oukitel WP19 Pro’nun tasarımını yansıtan görseller dahil olmak üzere tüm teknik detayları sızdırıldı.

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Oukitel WP19 Pro beklenen özellikleri

Oukitel WP19 Pro, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alacak. Telefon, 12 GB RAM ve 2 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Android 13 ile gelecek telefonun ekranı Gorilla Glass korumalı 6.8 inç FHD+ LCD ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Pil kapasitesinde önceki modele kıyasla önemli bir artış söz konusu; 22.000 mAh! Batarya, 33w şarj hızını koruyor. Sağlam akıllı telefon, üç arka kameraya sahip olacak; 64MP birincil (Samsung sensörü), 20MP gece görüşü (Sony sensörü) ve 2MP makro kamera. Öndeki kamera 16MP.

Oukitel’in yeni telefonu WP19 Pro, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla birlikte gelecek. 29 mm kalınlığında ve 592,3 gram ağırlığında olacak. Telefonun fiyat ve çıkış tarihine ilişkin bilgiler de önümüzdeki ay resmiyet kazanacak.

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Oukitel WP19 Pro geliyor: 22.000 mAh batarya, 6.8" 120Hz ekran