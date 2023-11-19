Oukitel WP19 Pro geliyor: 22.000 mAh batarya, 6.8" 120Hz ekran

Oukitel WP19 Pro beklenen özellikleri
Oukitel WP19 Pro, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alacak. Telefon, 12 GB RAM ve 2 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Android 13 ile gelecek telefonun ekranı Gorilla Glass korumalı 6.8 inç FHD+ LCD ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Pil kapasitesinde önceki modele kıyasla önemli bir artış söz konusu; 22.000 mAh! Batarya, 33w şarj hızını koruyor. Sağlam akıllı telefon, üç arka kameraya sahip olacak; 64MP birincil (Samsung sensörü), 20MP gece görüşü (Sony sensörü) ve 2MP makro kamera. Öndeki kamera 16MP.
Oukitel’in yeni telefonu WP19 Pro, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla birlikte gelecek. 29 mm kalınlığında ve 592,3 gram ağırlığında olacak. Telefonun fiyat ve çıkış tarihine ilişkin bilgiler de önümüzdeki ay resmiyet kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.