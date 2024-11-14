Oura'dan Apple'a gönderme: Akıllı yüzük yapmak kolay değil!

Samsung Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor 1 ay önce eklendi

Apple Smart Ring, Apple Watch satışlarını etkileyebilir!

Oura’nın başındaki isim Tom Hale, akıllı yüzük yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek Apple’ın yüzükle saati bir arada pazarlayamayacağını düşünüyor.

Apple'ın, akıllı yüzük saatin birçok özelliğine sahip olacağı için Apple Watch satışlarını baltalamaktan endişe ettiği söyleniyor. Apple'ın endüstriyel ekibi, Apple Watch'a daha düşük maliyetli bir alternatif olacak akıllı yüzük önerdi ancak Apple yöneticileri bununla ilgilenmedi. Mark Gurman da geliştirilmekte olan Apple smart ring ürünü olmadığını söylüyor.

Akıllı yüzükler popülerlik kazanırsa, Apple aksiyon alabilir. Samsung, Temmuz ayında Galaxy cihazlarıyla çalışan ve hareketi, uykuyu, kalp atış hızını ve solunum hızını takip eden, kullanıcıya günlük uyku puanı ve enerji puanı sağlayan akıllı yüzük Galaxy Ring'i piyasaya sürmüştü. Akıllı yüzük alanında en bilinen şirketlerden biri olan Oura da yakın zamanda hareket, zindelik, sağlık, stres ve uyku takibi yapabilen Oura Ring 4’ü çıkartı.

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