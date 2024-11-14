Oura'dan Apple'a gönderme: Akıllı yüzük yapmak kolay değil!

Apple Smart Ring, Apple Watch satışlarını etkileyebilir!
Oura’nın başındaki isim Tom Hale, akıllı yüzük yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek Apple’ın yüzükle saati bir arada pazarlayamayacağını düşünüyor.
Apple'ın, akıllı yüzük saatin birçok özelliğine sahip olacağı için Apple Watch satışlarını baltalamaktan endişe ettiği söyleniyor. Apple'ın endüstriyel ekibi, Apple Watch'a daha düşük maliyetli bir alternatif olacak akıllı yüzük önerdi ancak Apple yöneticileri bununla ilgilenmedi. Mark Gurman da geliştirilmekte olan Apple smart ring ürünü olmadığını söylüyor.
Akıllı yüzükler popülerlik kazanırsa, Apple aksiyon alabilir. Samsung, Temmuz ayında Galaxy cihazlarıyla çalışan ve hareketi, uykuyu, kalp atış hızını ve solunum hızını takip eden, kullanıcıya günlük uyku puanı ve enerji puanı sağlayan akıllı yüzük Galaxy Ring'i piyasaya sürmüştü. Akıllı yüzük alanında en bilinen şirketlerden biri olan Oura da yakın zamanda hareket, zindelik, sağlık, stres ve uyku takibi yapabilen Oura Ring 4’ü çıkartı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir